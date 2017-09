El reemplazo de Nicolás Paladini generó gran malestar en la pista del Bailando

Fotos El ritmo que viene es baile de salón, y el reemplazo de Paladini es experto en eso.

23/09/2017 -

Marcelo Tinelli (57) contó que el próximo ritmo tendrá otra baja: Nicolás Paladini (37) se ausentará del próximo ritmo por una lesión. El empresario y esposo de Rocío Guirao Díaz afirmó que el motivo es por "un desgarro que venía trayendo, se me abrió un poquito".

Por es razón, Rocío llegará a la pista del Bailando acompañada por el reemplazo que la producción eligió para su marido: Yegven Dimitrenko, más conocido como Eugenio, bailarín profesional polaco, especializado en baile de salón, casualmente el próximo ritmo que abrirá la pista.

Tras el anuncio, varios participantes y jurados estallaron de furia porque consideraron una injusticia cambiar "un pata dura" como Paladini por un profesional. Hasta las archienemigas Nancy Pazos (49) y Yanina Latorre (48) se unieron en la protesta y Tinelli tuvo que chequear si "está comprobada la lesión". "Es como que me saquen a mí y lo pongan a Jimmy Fallon", cerró Marcelo. Pero no hay marcha atrás en la decisión de la producción. Rocío les pidió a sus compañeras que se relajen y que no sean envidiosas. Por su parte, los jefes de coachs alegaron que todos los bailarines son profesionales.