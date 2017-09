El presidente Wilstermann confirmó una reunión con dirigentes de River

Fotos Grover Vargas presidente de Jorge Wilstermann

Hoy 14:22 -

Grover Vargas presidente de Jorge Wilstermann, admitió haberse reunido con directivo del club argentino, pero solo para "hablar de fútbol".

"Tuve un encuentro con dirigentes de River Plate en el barrio Puerto Madero, en Buenos Aires, pero solamente hablamos de fútbol. Hay gente mala que hace cosas fuera de lugar. Nosotros simplemente perdimos en la cancha", comentó Vargas, en diálogo exclusivo con Infobae.

El directivo del equipo de Cochabamba desestimó la acusación que afirmaba que su equipo se había dejado perder por 8-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores a cambio de 23 millones de dólares y la garantía de que Bolivia iba a organizar el Mundial 2046.

En ese sentido, el líder de la cúpula dirigencial de Wilstermann afirmó que no tuvo oportunidad de conocer al paraguayo Alejandro Domínguez y refutó la versión que circuló por Whatsapp en su país, causándole problemas a su entidad.

"Ninguno de mis jugadores habló con nadie ni yo me he reunido con directivos de la Conmebol. Ni siquiera lo conozco al presidente Alejandro Dominguez (titular de la Conmebol), no tuve la oportunidad", sentenció Grover Vargas en su charla con Infobae.

Tras haber perdido duramente en su visita al Estadio Monumental, el máximo responsable del club Jorge Wilstermann confirmó la continuidad del entrenador Roberto Mosquera y, posteriormente, se vio obligado desmentir la polémica.