No hay baja de la presión tributaria en el Presupuesto 2018

El presidente Macri dice permanentemente “que la presión tributaria es insostenible y que hay que bajar impuestos”. El diagnóstico presidencial es correcto y genera expectativas positivas. Paralelamente, se habla de reforma y simplificación tributaria, alimentando esperanzas en el sector privado.

Sin embargo, el Presupuesto 2018 no baja prácticamente nada la presión tributaria, lo cual no sorprende. Para poder bajar la presión tributaria, primero hay que bajar más el gasto; y el Presupuesto 2018 tampoco baja prácticamente nada el gasto. Ergo, si no se baja el gasto, tampoco se puede bajar la presión tributaria.

En números, el Presupuesto plantea que el gasto sólo se licuará marginalmente debido al crecimiento económico, bajando -0,7% en términos del PBI. Paralelamente y en términos de recursos, el Presupuesto 2018 presenta una reducción marginal de la presión tributaria de -0,3% para el año entrante (de 24,9% a 24,6% del PBI).

Sin embargo, este descenso de la presión tributaria (-0,3% del PBI) planteado en el Presupuesto 2018 está más que explicado por la desaparición de los ingresos fiscales provenientes del blanqueo en 2017 (0,4% del PBI), por lo cual se podría concluir que no hay descenso de la presión tributaria. Más aún, el Presupuesto 2018 asume que el Proyecto de revalúo (ajuste por Inflación parcial) generará ingresos fiscales por $25.000 MM, lo cual refleja que el gobierno no tiene reales intenciones de bajar, al menos por ahora, la presión fiscal. El Presupuesto 2018 proyecta que la recaudación en términos reales se incrementaría un +2,6% respecto al 2017. Lejos de ser prometedor, estas cifras dejan observar dos problemas principales.

En primer lugar, se presenta este proyecto de Presupuesto cuando en el mismo gobierno hay una discusión interna con respecto a la reforma tributaria, que aún no ha salido a la luz para su debate público. En este sentido, si la reforma tributaria se presentara, debatiera y aprobara durante el ejercicio 2018 surgirían dos escenarios opuestos: i) que la Reforma entrara en vigor recién en 2019 con lo cual se aseguraría un 2018 prácticamente sin baja de presión tributaria y ii) si entrara en vigor en 2018, las pautas tributarias del Presupuesto 2018 pasarían a ser “irreales”.

En segundo lugar la reducción en la presión tributaria no sólo es marginal (-0,3% del PBI), sino que no sirve para atraer inversiones ya que nos sigue dejando 10 puntos porcentuales por encima del promedio de la región.

Para peor, mantener la presión tributaria en términos reales con un crecimiento de 3,5% del PBI nos acercaría al promedio regional recién para después de una eventual segunda presidencia de Macri. Adicionalmente, si consideramos que encima la presión tributaria crece más que el nivel de precios, la convergencia a la región queda totalmente abortada para un horizonte temporal relevante.

Además, hay que considerar que la inflación y el crecimiento económico tienen un efecto positivo en la recaudación tributaria (nominal). ¿Qué quiere decir? Que con crecimiento e inflación aumenta la recaudación nominal. En este contexto y para analizar el impacto del crecimiento y la inflación sobre la recaudación, estimamos la elasticidad de la recaudación tributaria frente al PBI nominal 1 para distintos periodos. Siempre nos dio una elasticidad mayor a 1.

Para el período 2004-17 (mejora de la actividad económica con inflación), la elasticidad PBI Nominal-Recursos tributarios fue de 1.1. Por ende, por cada punto porcentual que sube el PBI Nominal la recaudación lo hace casi 1.1%. Para el período 2011-17 (estanflación) la elasticidad fue 1.03. Por ende por cada por cada punto porcentual que sube el PBI Nominal la recaudación lo hace casi 1.03%

En síntesis, de acuerdo con nuestro estudio, la elasticidad es siempre marginalmente mayor a 1, con lo cual la recaudación tributaria siempre va a crecer un poco por encima de la suma de la inflación más el crecimiento económico. De hecho, la proyección de ingresos fiscales del Presupuesto 2018 es consistente con nuestro estudio.

La elasticidad recaudación / PBI nominal mayor a 1 invalida la baja de la presión tributaria vía crecimiento económico. En otras palabras, con elasticidad recaudación / PBI nominal marginalmente mayor a 1, la baja de la presión tributaria puede efectuarse sólo eliminando impuestos y/o bajando alícuotas, no hay otra alternativa posible.

En otras palabras, las empresas, los cuentapropistas, los innovadores, los inversores y los agentes económicos de nuestro país enfrentarán una disminución de la presión impositiva si y sólo si hay una reforma impositiva que elimine impuestos y baje alícuotas. Mientras que no se eliminen impuestos y/o bajen alícuotas, el sector privado argentino seguirá enfrentando una presión tributaria muy superior a la de la región; y en consecuencia la inversión y el crecimiento económico serán menores a lo que necesita nuestro país para comenzar a recuperar el PBI per cápita perdido.

Volviendo al Presupuesto 2018 y mirando los números impuesto por impuesto, se observa que hay impuestos que recaudarán menos: Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta (que fueron modificados durante el año anterior), Impuestos sobre los Combustibles (que tienen una elevada base de comparación en 2017 por cuestiones de créditos fiscales) y los Derechos de Exportación (por la reducción gradual de las retenciones al complejo sojero). En este último ítem debe recordarse que a partir de enero entra en vigor el decreto que establece la reducción mensual de -0,5% en la alícuota de los derechos de exportación del complejo sojero.

Sin embargo, hay otros tributos que crecen bastante por encima del PBI nominal. En ese sentido, el mensaje del presupuesto atribuye el crecimiento de la recaudación de impuestos como IVA, Ganancias, Créditos y Débitos o los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social al crecimiento de la economía, los salarios reales, el empleo y a la mayor bancarización y fiscalización.

Finalmente, luego de aplicado el esquema de Coparticipación Federal de Impuestos, los recursos tributarios y de la seguridad social percibidos por el Estado Nacional caen de 17,8% del PBI al 17,4% (-0,4 p.p.) debido a la devolución adicional de 3 puntos porcentuales de la detracción de la Anses sobre la masa coparticipable.

Sin embargo, los ingresos corrientes del Sector Público Nacional sólo caerían 0,2% del PBI (de 19% a 18,8%) debido a que crecerían de manera relevante las rentas de la propiedad percibidas (+0,2% del PBI). Este crecimiento en las rentas de la propiedad se explica por la transferencia de ganancias del Banco Nación por $20.000 millones, por medio de la reducción de su capital social con motivo del exceso de liquidez del mismo.l

Economista,

directora de E&R