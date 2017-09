Qué esperan distintos analistas con respecto de la inflación, el dólar y el crecimiento

Hoy 20:22 -

Para el economista José Luis Espert, en diálogo con EL LIBERAL, señaló que “tenemos que esperar el resultado de septiembre, pero creo que andaremos en inflación núcleo que pronostico de 1,7 a 1,3% y en el mejor de los casos entremos entre 1,1% a 1,2% para cerrar el año, un poco más baja que las últimas dos inflaciones núcleos de 1,3 y de 1,7% que tuvimos desde julio del año pasado a junio de este año. Estamos arriba del 1% aún”.

Señaló que la perspectiva oficial del Banco Central le apuntaba a una inflación entre el 12 al 17% este año, pero “vamos a estar 5 puntos arriba de la cota máxima. El año próximo se pronostica de 8 a 12% de máxima, pero va a estar 5 puntos arriba de la cota máxima”. Agregó que los pronósticos del Central “están lejísimos, me parece grave que yerre tanto, por tan lejos para la credibilidad del Central”.

Consultado sobre porqué le cuesta al BCRA bajar la inflación más de lo que se esperaba, sostuvo que “es muy meritorio haber bajado la inflación a un poco más de la mitad, tras un año con un peso devaluado y ajustes. Pero, dada la configuración de política fiscal y monetaria, las metas de inflación no son viables con un déficit récord. La inconsistencia es haber cargado tanto las tintas sobre el BCRA para bajar la inflación. Si no hay un acompañamiento del fisco bajando el déficit es muy difícil bajar la inflación”.

En tanto, sobre cómo estima que evolucionará el tipo de cambio, agregó que “creo que el tipo de cambio va a terminar entre $18,50 a $19, porque va a ir siguiendo la inflación”.

A su vez, respecto de si el consumo va a crecer, indicó que se aprecia un crecimiento en los bienes de consumo durables, pero lo que “es algo raro” es que el consumo de no durable como por ejemplo los alimentos “no dé señales de un crecimiento similar al de los durables, porque la gente no ha dejado de alimentarse pero ese indicador aún no da en terreno positivo”.

Para el economista jefe de Fiel, Daniel Artana en diálogo con EL LIBERAL, indicó que en los meses que quedan hacia fin de año “seguirá creciendo a un ritmo de aproximadamente 3,5% al año” la actividad económica.

Consultado sobre la situación inflacionaria, señaló que “esperamos un 21% de inflación para este año” a la par que sobre el tipo de cambio, señaló que “se depreciará menos que la inflación de acá hasta fin del año próximo”.

Agregó en cuanto al avance de la economía que “el crecimiento del 2,7% interanual del PBI en el segundo trimestre y la suba de 3,8% del consumo privado, demuestran que “la economía se sigue recuperando, a un ritmo no espectacular, pero razonable”.

Asimismo, una variable clave como el tipo de cambio, la mayoría de las consultoras lo sitúan para fin de año en un promedio por encima de los $18.

Por ejemplo, en el caso de Analytica y Abeceb de los economistas Rodrigo Delgado y Dante Sica, sitúan el tipo de cambio entre los $18,50 y $18,84. Para Ecolatina, la consultora que dirige el economista Sigaut Gravigna, el dólar post elecciones a diciembre de este año, se situará en $18,35 y para Econométrica, de Mario Brodherson, en $19. En cambio, para Elypsis que dirige el economista Eduardo Levy Yeyati, se situará en $18,20. Para el estudio Bein de Miguel Bein, a $18,75 y la fundación Fiel, que tiene como economista jefe a Daniel Artana, el dólar cerrará el 2017 en $18,85.

En cuanto al crecimiento, el economista Matias Carugati, de Management & Fit, indicó que el impulso de la inversión “no se detendrá”. Desde la consultora, estimaron que el PIB crecerá 4,4% interanual en el tercer trimestre, y que el crecimiento será del 3% en 2018 y 3,2% en 2019. Sin embargo, destacaron que las exportaciones “no logran tomar velocidad”.

Finalmente, consideró que “ya se recuperó el terreno perdido desde el cambio de gestión” debido a que 13 de los 16 sectores económicos “ya crecen en términos interanuales” y por eso Argentina “se ubica entre las economías de mayor crecimiento regional”.