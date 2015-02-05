CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Septiembre 2017

A LA 00.00 CANIGGIA LIBRE

Hoy 20:35 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.30 ¿EN QUE MANO ESTÁ?

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TOMBOLA

20.30 ¿EN QUE MANO ESTÁ? (CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 CANIGGIA LIBRE

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.00 MAURO VIALE

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR

EL TRECE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

11.00 BÁSQUET POR EL 14: ALTE. BROWN VS. REGATAS (FEM.)

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO (R)

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ALTO CONTRASTE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 POLIFONÍA

23.30 RUGBY POR EL 14: LAWN TENNIS vs. OLD LIONS

CANAL 4

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

06.59 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

08.31 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

08.43 SCOOBY-DOO Y KISS. EL MISTERIO DEL ROCK AND ROLL

10.13 SIN ELLA

12.31 OLIMPO BAJO FUEGO

14.41 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y MONSTRUOS

16.13 VENGADOR ANÓNIMO

18.12 LÍNEA DE EMERGENCIA

20.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

TCM

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 2)

10.34 ALF (TEMPORADA 2)

11.00 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE

12.40 KARATE KID II

14.50 TERRENO SALVAJE

16.43 MOMENTO CRÍTICO

19.11 AL CAER LA NOCHE

21.00 JÓVENES BRUJAS

22.52 CRIATURAS SALVAJES

TNT

06.19 GUARDIANES DE ALTA MAR

08.52 WALL-E

10.35 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

12.18 ENCANTADA

14.19 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

17.17 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

20.08 MALÉFICA

22.00 AVIONES

23.39 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.39 EL MAESTRO

01.39 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, UN MALENTENDIDO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CUARENTA Y UNO TESTIGOS

11.00 HOUSE M.D., DESTROZADO

12.00 HOUSE M.D., DESTROZADO

13.00 ELEMENTARY, ASESINADO POR PARTIDA DOBLE

14.00 MAYOR PROBLEMA

15.50 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS ESCOLAR

17.55 UN NOVATO EN APUROS

20.00 CHIQUITO PERO PELIGROSO

21.50 BATES MOTEL, LOS SUEÑOS MUEREN PRIMERO

22.50 BATES MOTEL, MARION

23.50 BATES MOTEL, INSEPARABLES

24.50 BATES MOTEL, EL CUERPO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA

11.00 ZEUS Y ROXANA

13.10 FULLSCREEN

11.40 SI TUVIERA ALAS

15.35 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

17.45 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

20.00 FIEBRE DE SÁBADO POR LA NOCHE

22.35 ELECTRODANZA

24.35 FIEBRE DE SÁBADO POR LA NOCHE

A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 24, A LAS 15, “SANTIAGUEÑOS 4” ACTUARÁ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRAN EL GRUPO FITO MANZUR, LEONEL ABAY, MARTÍN LÓPEZ Y OMAR CARDOZO.

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA

(LIBERTUD Nº 175)

+VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON SU STAND UP COMEDY.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

CINES

SUNSTAR

LOCOS POR LAS NUECES (3D).

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

24/09 -15.00 (Cast) 17.30 (Cast))

26/09-27/09 -17.30 (Cast)

ANNABELLE (2D).

TERROR (+ 13 AÑOS 24/09-27/09-19:30 (Cast) 22:20 (Subt)


IT (2D).

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

24/09-14:00 (Cast) 15:00 (Cast) 16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (Subt)

EMOJI: LA PELÍCULA (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

24/09 -14:15 (Cast) 17:15 (Cast)

RETIRO VOLUNTARIO

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 27/09- 20.00 (Subt)

VIENTO SALVAJE (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

24/09-27/09- 22:30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

24/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D).

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

24/09-27/09- 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2 ATP CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP.

CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES 25-09-2017 CERRADO

 
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