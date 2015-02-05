CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Septiembre 2017
A LA 00.00 CANIGGIA LIBRE
Por El Liberal
Hoy 20:35 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.30 ¿EN QUE MANO ESTÁ?
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TOMBOLA
20.30 ¿EN QUE MANO ESTÁ? (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 CANIGGIA LIBRE
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.00 MAURO VIALE
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR
EL TRECE
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
11.00 BÁSQUET POR EL 14: ALTE. BROWN VS. REGATAS (FEM.)
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO (R)
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ALTO CONTRASTE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 POLIFONÍA
23.30 RUGBY POR EL 14: LAWN TENNIS vs. OLD LIONS
CANAL 4
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.59 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
08.31 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
08.43 SCOOBY-DOO Y KISS. EL MISTERIO DEL ROCK AND ROLL
10.13 SIN ELLA
12.31 OLIMPO BAJO FUEGO
14.41 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y MONSTRUOS
16.13 VENGADOR ANÓNIMO
18.12 LÍNEA DE EMERGENCIA
20.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
TCM
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 2)
10.34 ALF (TEMPORADA 2)
11.00 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE
12.40 KARATE KID II
14.50 TERRENO SALVAJE
16.43 MOMENTO CRÍTICO
19.11 AL CAER LA NOCHE
21.00 JÓVENES BRUJAS
22.52 CRIATURAS SALVAJES
TNT
06.19 GUARDIANES DE ALTA MAR
08.52 WALL-E
10.35 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
12.18 ENCANTADA
14.19 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
17.17 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
20.08 MALÉFICA
22.00 AVIONES
23.39 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.39 EL MAESTRO
01.39 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, UN MALENTENDIDO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CUARENTA Y UNO TESTIGOS
11.00 HOUSE M.D., DESTROZADO
12.00 HOUSE M.D., DESTROZADO
13.00 ELEMENTARY, ASESINADO POR PARTIDA DOBLE
14.00 MAYOR PROBLEMA
15.50 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS ESCOLAR
17.55 UN NOVATO EN APUROS
20.00 CHIQUITO PERO PELIGROSO
21.50 BATES MOTEL, LOS SUEÑOS MUEREN PRIMERO
22.50 BATES MOTEL, MARION
23.50 BATES MOTEL, INSEPARABLES
24.50 BATES MOTEL, EL CUERPO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA
11.00 ZEUS Y ROXANA
13.10 FULLSCREEN
11.40 SI TUVIERA ALAS
15.35 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
17.45 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
20.00 FIEBRE DE SÁBADO POR LA NOCHE
22.35 ELECTRODANZA
24.35 FIEBRE DE SÁBADO POR LA NOCHE
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 24, A LAS 15, “SANTIAGUEÑOS 4” ACTUARÁ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRAN EL GRUPO FITO MANZUR, LEONEL ABAY, MARTÍN LÓPEZ Y OMAR CARDOZO.
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA
(LIBERTUD Nº 175)
+VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON SU STAND UP COMEDY.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
CINES
SUNSTAR
LOCOS POR LAS NUECES (3D).
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
24/09 -15.00 (Cast) 17.30 (Cast))
26/09-27/09 -17.30 (Cast)
ANNABELLE (2D).
TERROR (+ 13 AÑOS 24/09-27/09-19:30 (Cast) 22:20 (Subt)
IT (2D).
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
24/09-14:00 (Cast) 15:00 (Cast) 16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (Subt)
EMOJI: LA PELÍCULA (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
24/09 -14:15 (Cast) 17:15 (Cast)
RETIRO VOLUNTARIO
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 27/09- 20.00 (Subt)
VIENTO SALVAJE (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
24/09-27/09- 22:30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
24/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D).
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
24/09-27/09- 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2 ATP CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP.
CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES 25-09-2017 CERRADO