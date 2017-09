Conversación con Jesús

Hoy 21:53 -

Señor Jesús ¿cuál es tu misión? Esa misión de Jesús me contesta Lucas 4. 18.19: El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos; para poner en libertad a los oprimidos; y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús va a cumplir esa misión a través de acciones. Ha terminado el tiempo de las promesas y de las profecías y Dios empieza a mostrarse a los hombres tal como es. Jesús da a conocer al Padre y el padre da a conocer a su hijo mediante señales y milagros. Quiero saber cómo Jesús pone en práctica eso y me contesta Lucas 4.34.35: “Jesús con el poder del espíritu va a actuar.

Y preguntará: “¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazareth? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién Tú eres: el Santo de Dios”. Jesús amenazó al demonio, ordenándole: “Cállate y sal de ese hombre”. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno”.

Jesús con el poder del Espíritu Santo da la posibilidad para que las personas puedan ver la acción del Espíritu Santo.

Después hay preguntas sobre las dudas, los problemas. Jesús tiene esa fuerza para purificarme y darme la posibilidad de poder llegar a entrar de nuevo a la sociedad.

“Señor, si quieres, puedes limpiarme”. Y Jesús ha venido para ponernos de nuevo en la sociedad, porque a veces hay rechazos y nunca el Señor Jesús puede abandonarnos. Hace todo para purificarnos y entrar de nuevo en esa sociedad. Pero Señor Jesús, a veces hay paralelismo.

“El paralítico no puede caminar, no tiene posibilidad de andar, pero Dios está siempre para decir lo que tenemos que hacer. Y Jesús da ese poder al paralítico para que salga, se ponga de pie y se quede”, Lucas 5. 17.

No es solamente importante perdonar los pecados, porque es Dios quien perdona, a través de todo lo que vivimos.

Jesús dirá a todos “levántate y anda”.

Cada uno puede levantarse, caminar, llegar a entrar de nuevo en esa manera de vivir y de actuar.

A veces decimos “Señor Jesús me falta la fe”. Pero Jesús da la respuesta en Lucas 7: “La fe es de un pagano. Ese pagano es el centurión aunque no haya tenido confianza en Dios. Ha pedido su intervención para que pueda dar salud a su sirviente. Hoy, Señor Jesús, puedo vivir situaciones difíciles, pero quiero pedirte tu intervención para dar alivio a muchas personas. Aunque no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús ha venido para salvar a todos. Pagano o no pagano porque todos somos hijos de Dios.

Jesús y la naturaleza, la tempestad calmada. Aunque tengo miedo, pienso que Tú puedes calmar mis nervios y tormentas, pero no tengo más miedo, tengo confianza y esperanza.

Lucas 8. 22.23: “El Señor Jesús habla a nuestros corazones, para que no nos dejemos engañar ni vivir con miedo, porque Dios está siempre a nuestro lado.

Tenemos que dar testimonio de su presencia en nuestra vida. Crucemos a la otra orilla del lago y naveguemos mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el agua.

¿Dónde está su fe hoy? Señor Jesús, tengo fe, soy un ser humano. Los discípulos se habían asustando, pero ahora estaban fuera de sí, y se decían unos a los otros: “¿quién es éste? Manda a los vientos y a las olas y lo obedecen”. Por eso, Señor Jesús, no tengo más miedo, no tengo más que vivir en fe. “Señor Jesús puedo hacer lo que has hecho”. Dios ha dado el poder y yo doy el poder a todos ustedes para que vayan y proclamen la buena noticia.

Jesús dice: les doy autoridad para expulsar todos los malos espíritus y curar enfermos. Después los envió al Reino de Dios a sanar a los enfermos. Les dijo: No lleven nada para el camino: ni bastón ni bolsa ni pan ni dinero ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Salieron ellos pues y fueron por todas las aldeas, anunciando la buena noticia y sanando enfermos”.

Jesús, hoy conozco tu misión, es mi misión; conozco todo lo que has hecho, has sanado enfermos, has movilizado paralíticos.

Señor Jesús hoy quiero tener confianza en ti. Quiero volver a la vida, caminar, vivir con salud, dejar todos mis miedos y lo que he hecho de malo. Sé que estás para perdonarme, para sacarme de los caminos de la maldad y pueda cumplir la voluntad de Dios.

Señor Jesús, mírame, míranos y danos lo que necesitamos. Señor Jesús no quiero volver atrás. Quiero seguirte sin condiciones. Quiero andar proclamando tu misericordia, compasión, bondad y amor. Que como has hecho con los discípulos, danos esa posibilidad de ir y cumplir las cosas maravillosas que has hecho, y poder ser testigos en este mundo.

Madre, ayúdame para cumplir la voluntad de Dios Padre, de tu hijo Jesucristo.

Que el Espíritu Santo nos ayude a todos a ser buenos cristianos, verdaderos testigos de la presencia de Dios en nuestro mundo, hoy y para siempre.

Amén