Impactante: desfiguraron a piñas a un bailarín de Flavio Mendoza

Fotos Jonathan Hidalgo.

Hoy 22:30 -

Jonathan Hidalgo es uno de los bailarines de Mahatma, el espectáculo encabezado por Flavio Mendoza, y en las últimas horas recibió una brutal golpiza luego de que defendiera a una mujer que estaba siendo maltratada.

“Así lo dejaron a uno de mis bailarines. Fue en INK, los de seguridad no hicieron nada. Es una vergüenza. Basta de tener miedo y no denunciar estas cosas. Que esto se haga público y que no vuelva a pasar”, publicó el coreógrafo en su Instagram.