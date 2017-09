Ricky Martin no sabe nada de su hermano tras el paso del huracán

24/09/2017 -

El paso del huracán María por Puerto Rico ha sido devastador, dejando el triste saldo de una persona fallecida y un tendal de destrozos de todo tipo a lo largo y a lo ancho de la isla, en lo que se considera la tormenta más poderosa que ha golpeado el país caribeño en casi un siglo.

Y, si bien hace años que ha dejado su tierra natal, Ricky Martin (45) vive con suma angustia y preocupación lo que ha pasado en su país, ya que luego del paso del fenómeno climatológico ha perdido contacto con uno de sus hermanos.

"Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre", expresó el cantante El artista sigue haciendo un llamado para que el mundo colabore en la campaña de donativos para reconstruir la isla.