Acto de opción de cargos para maestros

24/09/2017 -

La Dirección General de Nivel Primario informa a los maestros de grado en escuelas de las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de jornada completa; maestros especiales regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jornada completa y celador Región 2, inscriptos y clasificados en listados de la Junta, que el martes próximo desde las 8.30 habrá opciones de cargos en las escuelas "Agustina P. de Libarona" (Antenor Álvarez y Pasaje Libarona), Región 1 y Nº 55 "Amadeo Jacques" (Lavalle 856 La Banda), Región 2.

Las opciones continuarán el miércoles 27 en las escuelas 542 (regiones 3, 5, 7) y 55 "Amadeo Jacques" (regiones 4, 6, 8) y el jueves 28 en la Escuela 542 (jornada completa), desde las 8.30.

Están disponibles los siguientes cargos:





Martes 26

Región 1, maestro de grado: C. Experimental Nº1, Capital una suplencia; Escuela 1239, Capital, una suplencia; Escuela 1239, Ciudad, una suplencia; Escuela 1237, Capital, una suplencia; Escuela 122, Campo Alegre, una suplencia; C. Experimental Nº1, Capital, una vacante; Escuela 69, San Pedro, una suplencia; Escuela 32, Maco, una suplencia; Escuela 1.121, Capital, una suplencia; C. Experimental Nº7, Capital, una suplencia; Escuela 1.132, Capital, una suplencia; Escuela 547, Pozo Verde, una suplencia; Escuela 208, Mal Paso, una vacante. Maestro especial Tecnología: C. Experimental Nº1, Capital, una suplencia; Escuela 1.121, Puestito de San Antonio, una vacante; Escuela 1240, Capital, una vacante; Escuela 1041, San Vicente, una vacante. Plástica: C. Experimental Nº1, Capital, una suplencia; Escuela 1.121, Puestito de San Antonio, una vacante; Escuela 29, Capital, una vacante. Educación Física: Escuela 208, Mal Paso, una suplencia; Escuela 281, Capital, una suplencia; Escuela 154, La Candelaria, una suplencia. Carpintería: Escuela 4, Vuelta de la Barranca, una suplencia; Escuela 208, Mal Paso, una vacante. Música: Escuela 4, Vuelta de la Barranca, una suplencia; Escuela 1240, Capital, una vacante; Escuela 29, Capital, una vacante. Inglés: Escuela 765, Capital, una vacante. Región 2, maestro de grado: Escuela 116 , El Barrial, una suplencia; Escuela 127, La Banda, una suplencia; Escuela 1220, Fernández, una suplencia; Escuela 413, Majada Sud, una suplencia; Escuela 413 Majada, una suplencia; Escuela 1.172, La Banda, una suplencia; Escuela 1.140, La Banda, una suplencia; Escuela 226, La Banda, una suplencia; Escuela 446, La Banda, una suplencia; C. Experimental Nº 8, Clodomira, una suplencia; Escuela 635, Los Ángeles, una suplencia. Celador: Escuela 104, La Banda, una suplencia. Maestro especial Educación Física: Escuela 616, Conchayoj, una vacante; Escuela 446, La Banda, una suplencia. Tecnología: Escuela 8, El Polear, una vacante; Escuela 1.172, La Banda, una vacante. Música: Escuela 972, Forres, una vacante. Plástica: Escuela 972, Forres, una vacante.





Miércoles 27

Región 3 maestro de grado: Escuela 761, Las Termas, una suplencia; Escuela 761, Las Termas, una suplencia; Escuela 541, Rincón Grande, una suplencia; Escuela 1163, San Cristóbal, una suplencia; Escuela 673, Las Termas, una suplencia; Escuela 770, El Mojón, una suplencia. Maestro Especial Educación Física: Escuela 761, Las Termas, una vacante. Tecnología: Escuela 761, Las Termas, una suplencia. Región maestro de grado: Escuela 605, Icaño, una suplencia; Escuela 79, Selva, una suplencia; Escuela 79, Selva, una suplencia; Escuela 1.027, Los Juríes, una suplencia; Escuela 1.023, Blanca Pozo, una suplencia; Escuela 56, Icaño, una suplencia; Escuela 204, Bandera, una suplencia. Maestro Especial Tecnología: C. Experimental 2, Añatuya, una suplencia; Escuela 155, Añatuya, una vacante. Música: C. Experimental Nº 2, Añatuya, una vacante. Inglés: Escuela 79, Selva, una suplencia. Educación Física: Escuela 155, Añatuya, una vacante; Escuela 468, Tala Pozo, una vacante. Región maestro de grado: Escuela 539, El Colorado, una suplencia. Maestro especial de Educación Física: Escuela 474, Las Tinajas, una vacante; Escuela 1214, Quimilí, una vacante. Música: Escuela 871, Quimilí, una vacante. Tecnología. Región 6 maestro de grado: Escuela 1005, La Firmeza, una suplencia; Escuela 357, La Manda, una suplencia. Región 7 maestro de grado: Escuela 17, Frías, una vacante; Escuela 750, Frías, una suplencia; Escuela 750, Frías, una suplencia. Maestro especial de Inglés: Escuela 243, Frías, una suplencia. Plástica: Escuela 17, Frías, una vacante. Música: Escuela 17, Frías, una vacante Región maestro especial de Educación Física: Escuela 982, Sumampa, una vacante; Escuela 781, Santa Lucía, una vacante.





Jueves 28

Jornada completa y extendida, maestro de grado: Escuela 762, Capital, una suplencia; Escuela 1237, Capital, una suplencia; Escuela 9, Estación Simbolar, una suplencia; Escuela 500, Los Pirpintos, una suplencia. Maestro especial de Educación Física: Escuela 884, Colonia Argentina, turno tarde. Taller Rural: Escuela 693, San Félix, una vacante. Carpintería: Escuela 937, Libertad, una suplencia.