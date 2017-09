Fotos EL MEJOR El jugador de Lawn Tennis con su drop le dio el triunfo a su equipo

24/09/2017 -

El héroe de la tarde, Augusto Mirolo se mostró feliz por haber sido de nuevo quien le dio el triunfo a su equipo. Una vez que terminó el juego, el joven del Lawn Tennis dijo que vivió una sensación muy emotiva al poder ganar el clásico de nuevo en el cierre.

"A veces nos toca venir de abajo como pasó hoy (por ayer), pero siempre levantamos cabeza como sea. Siempre lo queremos ganar a este duelo ante nuestro clásico rival, y se nos dio. Me puso muy feliz ser de nuevo quien convierta y le dé al equipo el pasaporte para jugar el TDI B", analizó.

Mirolo comentó que sabían que el juego no iba a ser sencillo porque enfrentaban a un buen equipo. "Trabajamos duro en la semana, nos propusismos dejar todo por los colores del club para poder clasificar al TDI. Por suerte se nos dio y mucho tuvo que ver la gente que nunca se cansó de alentarnos. En la última jugadaba prácticamente me tenía fe, ya la venía pidiendo y bueno cuando me la dieron no fallé", asevero.

Finalmente, Augusto Mirolo aseguró que Old Lions fue un digno rival, qy los felicitó por su ascenso. "Quiero dedicarle el triunfo y esta clasificación al TDI B a la hinchada Nº 23, a mi familia y a mis compañeros que dieron todo en la cancha", advirtió

Por su parte, Juan Pablo Mirolo contó: "Es una alegría immensa la verdad haber ganado este clásico, porque a pesar de que los resultados no nos acompañaron en la segunda parte del año, nos preparamos muy bien en estas tres semanas de parate que tuvimos para llegar de la mejor manera a este duelo y poder ganarlo", dijo