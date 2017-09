Un drop de Augusto Mirolo hizo historia

24/09/2017 -

Faltaban minutos para el cierre de partido. Old Lions acariciaba la victoria por 21 a 20, pero a menos de cuatro para el pitazo final, apareció otra vez la figura de la cancha o el "fantasma" para la gente de los Viejos Leones. Augusto Mirolo metió un excepcional drop, y le dio el único boleto que le faltaba al Lawn Tennis para jugar en el 2018 el Torneo del Interior B (23/21), ante la algarabía de los simpatizantes rojiblancos y el desazón de los muchachos de Old Lions que no podían creer que otra vez se escapaba una victoria en el cierre, y en los pies del mismo hombre.

Precisamente Augusto Mirolo había anotado un drop el año pasado en el último encuentro por el Regional, fue por la Copa de Bronce, que se la quedó la gente de parque Aguirre (27/25).

Apenas terminó el duelo se produjo la invasión de la gente rojiblanca a la cancha para saludar y felicitar a sus jugadores que dieron todo, al igual que los de Old Lions, y para agradecerles por haber ganado un juego memorable, épico, emotivo, y con un final no apto para cardíacos.

Bengalas de color rojo, banderas, cánticos, bombas de estruendo, llantos, fueron una constante en los festejos de la gente de Lawn Tennis. El equipo debió trabajar más de la cuenta para poder cantar victoria, que le permitió clasificar para volver a jugar el Torneo del Interior B, junto a destacados equipos de país en la temporada 2018.

Una verdadera multitud, las cámaras de Canal 14 de TIC que llevaron las alternativas del juego en vivo para la provincia, y el duelo de las hinchadas ya ponían el clima de clásico desde momentos antes de iniciado el partido.

Mejor Old Lions

Desde el arranque fue la visita quien se plantó mejor en la cancha e hizo pesar el mejor andamiaje de sus forwards para imponer condiciones con decisión y agresividad. Old Lions ya ganaba a los 24 minutos por 15 a 0, gracias a dos tries de Zelaya y Facundo Coronel y a un penal de Luis Ibarra.

Lawn Tennis arrancó desconcentrado, y con el agravante que se lesionaron dos piezas claves, como el apertura Martín Roger y el primera línea Lucas Suárez. Pero de a poco se animó a equiparar las acciones con sus tres cuartos para descontar a través de Augusto Mirolo, quien anotó un try convertido, y un penal. Con este panorama se fueron al descanso (10/15).

En el arranque del cierre C. Coronel metió un drop que estiró ventajas para la visita, aunque unos minutos más tarder, A. Mirolo devolvió la gentileza con un penal. Luego nuevamente Coronel se encargó de convertir otro penal, para ponerle más dramatismo a un partido parejo y durísimo.

Pasado los 20 minutos, fue "Juampi" Mirolo una vez más el cerebro, complementado bien por Cartier, para levantar al equipo, jugar la pelota hacia las líneas y lastimar. Eliseo Roger apoyó un try clave convertido por Mirolo para Lawn Tennis, ante el asombro de Old Lions que sintió el impacto. Ya en los minutos finales apareció de nuevo la enorme figura de Augusto Mirolo, para convertir un magnífico drop que selló la victoria rojiblanca.