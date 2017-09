Dos partidos por la 9ª fecha

24/09/2017 -

El Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol presentará esta tarde dos atractivas propuestas que le darán continuidad a la novena fecha.

Desde las 16.30, en La Banda, Villa Unión recibirá a Yanda mientras que a la misma hora se disputará el clásico de la ciudad de Beltrán entre Unión e Independiente, en cancha del primero. En ambos casos, los cotejos del Sub21 comenzarán a las 14.30.

Villa Unión, escolta de Estudiantes en la zona B, buscará quedarse con los tres puntos en su casa ante Yanda, para así volver a la cima de su grupo.

En Beltrán, todos los ojos estarán puestos en una nueva edición del clásico, que promete entregar muchas emociones.

La fecha continuará mañana, desde las 16, con el choque entre Güemes e Independiente de Fernández, en el "Jiya" Miranda. El martes, a las 16, Instituto Santiago recibirá a Agua y Energía. La fecha se cerrará el miércoles, con cuatro juegos a las 16: Clodomira vs. Estudiantes, Vélez vs. Central Argentino, Central Córdoba vs. Unión Santiago y Sarmiento vs. Mitre.