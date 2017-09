Cristina Kirchner convocó a las mujeres "para decirle no al ajuste"

Fotos ACTO. "Vamos a volver a decir que queremos vivir en un país donde el día de mañana sea un poquito mejor", apuntó Cristina ante una multitud.

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, convocó a las mujeres a "ponerse de pie para decirle el 22 de octubre no al ajuste del Gobierno y hacerle saber que no nos van a quitar las cosas que hemos ganado", en un encuentro de mujeres peronistas realizado en el municipio bonaerense de Ezeiza.

En el marco del 70º aniversario de la sanción de la ley que otorgó el derecho al voto femenino, las mujeres de Unidad Ciudadana organizaron un seminario sobre "Peronismo y Feminismo" que contó en el cierre con un discurso de la ex mandataria.

"El 22 de octubre las mujeres de pie en Argentina vamos a volver a decir que queremos vivir en un país donde el día de mañana sea un poquito mejor que el de hoy y no al revés", sostuvo Cristina Kirchner, quien en varias oportunidades aseveró que "la principal víctima del gran ajuste que se viene serán las mujeres".

En esa línea manifestó: "Creo que las mujeres, pese a los avances que hicimos, seguimos siendo discriminadas por los salarios más bajos, ante el mismo trabajo que los hombres, pero en el marco de este ajuste va a ser peor".

Además aseguró que "las primeras víctimas del ajuste son las mujeres porque tienen que hacer milagros para cocinar y darle de comer a la familia en donde ya no alcanza para llegar a fin de mes".

Sobre la relación del peronismo con las mujeres, Cristina recordó que a 70 años de la sanción de la ley, realizada por el entonces presidente Juan Perón, "podemos decir que la misma fuerza política, hace 10 años, puso también a la primera presidenta mujer electa de la Argentina".

"Que no nos vengan a decir que el futuro nos espera, queremos hoy acá y en el presente volver a subir la escalera, no queremos seguir bajando, porque mientras nos hacen bajar la escalera, hay otros que van en ascensor o en avión", ilustró la exmandataria durante el acto realizado en la citada localidad de Ezeiza.