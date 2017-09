¿Por qué algunos niños se orinan en la cama durante las horas de sueño?

Fotos SITUACIÓN. Del porcentaje de niños que sufren enuresis, la mínima parte tiene una causa psicológica.

24/09/2017 -

Cuando un niño se orina en la cama la preocupación comienza a aparecer en el ámbito familiar, y hasta pueden surgir conflictos, reproches y presiones por parte de los padres.

A ese acto involuntario de los niños de orinarse encima se lo denomina enuresis, y es un problema muy común que afecta a muchos chicos.

"Se dice que la enuresis es un síntoma muy común en los niños. Afecta aproximadamente a un 10 por ciento de la comunidad infantil, y es más frecuente en varones. Generalmente se detecta a los 5 años y suponemos que se debe a que a esa edad un niño tiene que haber aprendido a controlar los esfínteres. Antes de esa edad es normal que haya escapes diurnos o nocturnos, pero después de los 5 ya es un problema. En este punto nos referimos a la enuresis, cuando el niño se hace pis durante el sueño, que es lo que la diferencia de la incontinencia, que es otra cosa", explicó la Dra. Teresita Flores.

Asimismo sostuvo que "existe como un mito sobre la enuresis. Uno a veces no sabe por qué el niño se hace pis en la cama, y sobre esto hay muchas creencias que no son muy reales. El mito principal es que esto se debe a una situación psicológica. Pero en verdad, del porcentaje de niños que sufren enuresis, la mínima parte tiene una causa psicológica, las demás son causas médicas, que pueden ser tratadas satisfactoriamente. Además está la creencia de que es un problema que se cura con el tiempo, pero la verdad es que no se resuelve por sí sola".

Causas

La Dra. Teresita Flores se refirió también a los factores que pueden desencadenar este cuadro en los niños.

"La causa más frecuentes por las que un niño moja la cama durante el sueño es porque presenta una vejiga pequeña, la cual no se ha desarrollado tanto como para mantener la orina; también puede ser que el niño no tenga la habilidad para reconocer que tiene la vejiga llena, y el ‘aviso’ que le debe dar el cerebro a la vejiga no está siendo recibida por el niño, que tiene un sueño muy profundo; y otra causa es un desequilibrio en el balance hormonal", ejemplificó la profesional.

Finalmente explicó que hay situaciones de estrés que ocasionan en el niño la enuresis "como lo es la llegada de un nuevo hermanito, un cambio de colegio o problemas en la familia, que sí tendrían una connotación psicológica".