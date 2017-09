Julián Serrano consolida su carrera como actor

24/09/2017 -

Con sólo 23 años se convirtió en su propia marca: tiene casi dos millones de seguidores en Twitter y dos millones y medio en Instagram. Todo comenzó con un canal de YouTube en 2008. No paró nunca más.

El desembarco de Julián Serrano en la ficción televisiva vino de la mano de Aliados, junto a Cris Morena. En ese momento, y para dedicarse a su carrera, abandonó su Paraná natal para instalarse en Buenos Aires. Hoy, mientras disfruta el éxito de la telenovela "Golpe al corazón" por la pantalla de Telefé, continúa con la gira de su espectáculo #ESTAESMIHISTORIATOUR, y espera el ansiado debut en cine.

Según cuenta, aún perdura algo de la timidez que lo acompañó hasta los 15 años. Y mantiene los pies en el piso: "Subo una foto y tengo más de 150 mil likes. No me voy a acostumbrar nunca, por suerte. Tampoco me obsesiono con los números: estoy con el celular como estaría un chico normal de mi edad", dijo a Teleshow.

Además, contó que le interesan otros temas: "Política internacional, economía, cómo va el dólar. De muy chico empecé a ganar mi plata y me empecé a instruir en ese sentido", dijo. Y agregó: "Estoy ahorrando, pero invierto mucho en mi carrera: videoclips, giras, ensayos".

Sobre la película en la que participará adelantó que estará Luisana Lopilato. Estuvo en pareja con la hija de Catherine Fulop, Oriana Sabatini, y ahora se lo vincula con su excompañera de "Quiero vivir a tu lado", Malena Narvay.