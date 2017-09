Flavio Mendoza denunció que desfiguraron a su bailarín en un boliche

24/09/2017 -

Flavio Mendoza compartió en Instagram la imagen de Jonathan Hidalgo, uno de sus bailarines, con la cara destrozada a golpes y denunció que el hecho se dio dentro del reconocido boliche INK ante la mirada del personal de seguridad que "no hizo nada". "Así lo dejaron a uno de mis bailarines, por defender a una mujer que estaba siendo maltratada", inició el productor teatral. Luego continuó: "Es una vergüenza. Basta de tener miedo y no denunciar estas cosas. No voy a parar hasta que no aparezcan los culpables"’.