Cabral y Hernández gritaron en España

25/09/2017 -

Los futbolistas argentinos Gustavo Cabral y Pablo Hernández marcaron ayer en la goleada de su equipo, Celta de Vigo, sobre Eibar, con Gonzalo Escalante, por 4-0 como visitante, en un partido de la sexta fecha de la Liga de España.

El tanto del ex defensor de Racing (17m. PT) abrió el camino hacia la victoria, mientras que el del volante nacionalizado chileno (ex Argentinos Juniors) se dio a los 39m. de la misma etapa. Con esta victoria, Celta suma siete unidades, mientras que su rival se mantiene con seis.

Por otro lado, Valencia, con el defensor argentino Ezequiel Garay, se metió hoy entre los puestos de Liga de Europa al vencer a Real Sociedad, con el arquero nacional Gerónimo Rulli, por 3-2 como visitante.

El central Garay (ex Newell’s Old Boys), como el guardameta Rulli (ex Estudiantes), fueron parte del once titular y completaron todo el partido en sus respectivos equipos. Valencia tiene 12 puntos, seis menos que el líder Barcelona, y Real Sociedad continúa con nueve unidades. Hoy en Sevilla, cierran la fecha Betis - Levante.