Cuestionan centralismo de recursos de la Nación

25/09/2017 -

Más de la mitad del Presupuesto 2018 para el desarrollo de infraestructura de transporte será destinado a la iniciativa Desarrollo del Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), advirtió el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). De acuerdo con el análisis que hizo este instituto, para el área de transporte se proyecta una inversión total de fondos federales de $88 mil millones. A partir de este total, $39 mil millones se asignarán a la iniciativa Plan Nacional Vial, que contempla el desarrollo de rutas nacionales, mientras que los restantes $49 mil millones se asignarán a obras en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ante estos números, desde Idesa cuestionaron que "el Presupuesto 2018 no logra romper con la histórica tendencia de usar fondos federales para inmiscuirse en funciones locales", al tiempo que remarcaron que "la enorme inversión en transporte público" para el Amba "es un ejemplo muy ilustrativo, pero no el único en el Presupuesto". "Para no seguir perseverando en el fracaso es imprescindible eliminar solapamientos, descentralizar recursos y crear incentivos para que mejore la calidad de la gestión en los gobiernos locales", señalaron.