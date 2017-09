Cristina les pidió a los jóvenes movilizarse y reclamar por trabajo

Fotos LLAMADO. La expresidenta y candidata a senadora exhortó a los chicos a resistir la precarización laboral.

25/09/2017 -

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, exhortó ayer en el partido bonaerense de Ensenada a que los jóvenes se movilicen y centren sus reclamos en el trabajo, al indicar que desde que dejó el gobierno en el 2015 el desempleo aumentó, al tiempo que llamó a resistir lo que denominó como precarización laboral.

"Crecieron los índices de desocupación, principalmente en los jóvenes y en las mujeres, pero ustedes son invencibles, porque tienen algo a favor y es que tienen pocos años y ésa es una ventaja para los dinosaurios que todavía habitan este país. Pero si ustedes tienen un pensamiento propio, nadie los llevará de las narices", aseguró la ex mandataria en el Festival del Estudiante y la Primavera que se celebró en el mirador Néstor Kirchner de Punta Lara.

La candidata calificó a los jóvenes de "los guardianes de las ilusiones y de los sueños" y aseguró: "Hoy no tengo ganas de hacer un discurso, vengo un poco como la mamá de todos ustedes y les pido que no se dejen intimidar por nada ni nadie", al tiempo que advirtió que "nadie pretenda tener jóvenes callados, sumisos o anestesiados. Nadie les hará callar la boca. Jóvenes, no dejen que los confundan cuando les dicen que ustedes son el futuro, porque ustedes son el presente".

La candidata a senadora estuvo acompañada por Jorge Taiana, Carlos Castagnetto, Florencia Saintout, Víctoria Tolosa Paz, el intendente de Ensenada, Mario Secco, entre otros candidatos y ex funcionarios.

La expresidenta subió al escenario con la música de Los Redonditos de Ricota a las 16.53 y su discurso se prolongó por 24 minutos.