"Trabajamos en esto desde abril y durante las vacaciones", contaron los alumnos ganadores

25/09/2017 -

Alex Nahuel Fattori y Esteban Damián Robles, expositores del proyecto para iluminar las bicicletas del colegio de La Aurora, explicaron que "por vivir en una zona rural con escasa iluminación y tener que movilizarse hacia la escuela a primera hora de la mañana en época invernal aun cuando el sol no sale, es peligroso para quienes circulan por las rutas. Por esto se pensó en implementar las luces en las bicicletas". Poniendo de manifiesto el esmero dedicado, relataron: "El profesor Joaquín nos dio las teorías y nosotros las pusimos en práctica. Trabajamos en esto desde abril y durante las vacaciones". En cuanto a su participación expresaron: "Fue una experiencia linda. Primera vez que participaba la escuela y fuimos los primeros. Así que fue una alegría grande". Herrera Sayago recordó: "Al inicio del proyecto, los chicos nos contagiaron su entusiasmo desde el día en que se hizo la propuesta. En sus veinticinco años de vida institucional, esta escuela nunca había participado en una competencia de esta magnitud. Los chicos tienen capacidad. Sólo hay que buscar las oportunidades. Y eso es lo que piden, oportunidad para demostrar que desde aquí, también, se puede". Posible emprendimiento Es sencillo de hacer y se utilizan cosas recicladas, detallan. Su costo es mínimo. "La idea es que la gente se concientice de que hay una ley que toma a la bicicleta como un vehículo (Artículo 29 de la Ley Nacional) que dice que todo vehículo debe tener iluminación reglamentaria, luz blanca adelante, luz roja detrás y luces de giro. Y no se cumple con esta ley en ningún lado. Nos gustaría que esto se difunda y si tenemos la oportunidad de hacer los sistemas para la gente sería buenísimo. Pero no hemos pensado aun en eso. Este equipo se pone como meta ir paso a paso, objetivo a objetivo. Aunque, en el caso de que lleguen pedidos masivos, estamos en condiciones de responder", se entusiasman. "De la instancia regional del concurso de la feria pasaron de entre cientos de proyectos. Lo que se viene ahora es la instancia provincial. Si andamos bien, pasaremos a la instancia nacional. Agradecemos a los organizadores de esta feria, ya que también se da la oportunidad de participar a los chicos del interior", señaló en el final.