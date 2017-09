"Cacho" Sialle destacó la victoria

Fotos CONFORME. Arnaldo Sialle admitió que se debe mejorar mucho, pero se fue feliz por haber ganado en el estreno

El entrenador "aurinegro", Arnaldo Sialle se mostró feliz y conforme por la victoria de Mitre por 1-0 sobre Estudiantes de San Luis, en el partido debut en el Nacional B. También puso en balanza lo bueno y lo malo de sus dirigidos.

"Nosotros sabíamos que este partido iba ser muy disputado por lo que veníamos viendo del rival que había ganado bien su partido en San Luis ante All Boys y es un rival muy ordenado y táctico que no regala nada", fueron las primeras palabras de "Cacho" en conferencia de prensa. Desde el funcionamiento, no fue el mejor partido de Mitre, sobre todo por la propuesta del rival, pero el entrenador declaró que esperaba un juego así.

"Sabíamos que íbamos a tener esa dificultad. De todas maneras es importante ganar, mantener el arco en cero y que no pasamos sobresaltos, eso es lo positivo. Y lo negativo fue que en muchos momentos nos faltó juego, fuimos demasiados verticales, ésas son cosas por corregir", analizó.

Luego el rosarino manifestó que lo mostrado en el primer tiempo, fue lo que más le gustó.

"En el primer tiempo, nosotros fuimos más claros. Prácticamente el partido se jugó en campo de Estudiantes. En el segundo, después del gol, ellos empezaron a arriesgar y soltar gente en ataque. Entraron buenos jugadores el caso de (Facundo) Coria que es un jugador de experiencia y ellos tuvieron más la pelota, en el final. Pero dentro de lo negativo rescatamos que no sufrimos demasiado y respondimos bien desde lo ofensivo".

"Quizás nos faltó contragolpear más. Tampoco estuvimos precisos en dos o tres pases. Estuvimos muy ansiosos, pero es algo lógico por ser el primer partido, de local y algo nuevo para el club", se lamentó.