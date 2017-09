Fotos Cataratas: últimos tratamientos quirúrgicos (1ª parte)

25/09/2017 -

Si usted tiene catarata, significa que su cristalino está opaco y no le permite ver con normalidad. La forma más frecuente de catarata tiene que ver con el envejecimiento normal y se da en personas mayores de 50 años. La catarata puede ser producida también por otras causas (diabetes, traumatismos, inflamaciones oculares, etc.). En los niños también pueden formarse cataratas. Cuando ocurre esto, muchas veces es hereditario, aunque también puede ser causado por una infección o inflamación durante el embarazo que afecta al bebé que aún no ha nacido. Este tipo de catarata se llama congénita (quiere decir presente en el nacimiento). En los jóvenes luego de un traumatismo severo se puede formar catarata, la cual se llama traumática. Debemos aclarar que las cataratas no se transmiten de un ojo al otro, a pesar de que muchas veces se forman en ambos ojos a la vez. Una catarata es una película que raramente se ve desde el exterior del ojo, se requiere de instrumentos médicos para diagnosticarla. No es provocada ni afectada por tarea visual prolongada. Las cataratas raramente se forman en días, habitualmente lo hacen gradualmente en el transcurso de meses o años.

¿Cuándo se debe operar?

Habitualmente la catarata no se puede ver sin los instrumentos apropiados. Si nota visión borrosa, encandilamiento nocturno o disminución visual debe consultar al oftalmólogo lo antes posible para un examen ocular completo. El oftalmólogo examina el ojo con una variedad de instrumentos de alta tecnología para determinar el tipo, tamaño y ubicación de la catarata. También observa el interior del ojo con un aparato llamado Oftalmoscopio (fondo de ojo, bajo dilatación farmacológica) para evaluar si hay algún otro tipo de trastorno que contribuya con la visión borrosa (por ejemplo: enfermedad en la retina o nervio óptico) Si la catarata es muy densa, será necesario realizarle una Ecografía Ocular para determinar el estado del ojo y la factibilidad de la operación. Debe realizarse la cirugía de catarata cuando la disminución de la visión que ésta produce altera en forma significativa la visión y la calidad de vida del paciente. Esto significa que limita de alguna manera sus tareas habituales. No es una emergencia. Hasta el presente el único tratamiento eficaz es la cirugía, en la cual se extrae la catarata y se implanta un lente intraocular. Para el cálculo del lente intraocular a implantar existen métodos precisos con el fin de que luego de operada pueda tener una muy buena visión sin anteojos. El tipo de lente intraocular a implantar dependerá del caso. La mayoría de los lentes son plegables, lo que significa que se implantan por una incisión muy pequeña. En caso que tenga catarata en ambos ojos, la operación se realizará en tiempos separados. La recuperación final de la visión depende del estado del ojo, hecho que solo se puede constatar luego de la cirugía cuando se puede examinar el estado y funcionamiento de la retina.