25/09/2017 -

"¿Existe algún secreto especial para abordar tanta actividad a su edad?", le preguntaron, y ella respondió: "Hay cuestiones genéticas que vienen con uno. Fíjese que mis hermanos Silvia y José (Martínez Suárez) son también grandes y despliegan mucha actividad y tienen una memoria impecable, mucho mejor que la mía (risas).

Mi caso particular es un milagro en el mundo. No creo que haya otra mujer con el desarrollo de mundos cotidianos y profesionales como los míos. Repare usted que yo no tengo la menor necesidad económica ni de ningún tipo para llevar adelante este recorrido. Lo hago porque es mi pasión".

En cuanto a si volverá a hacer teatro, consignó: "Esta fue una propuesta que me hizo (Carlos) Rottemberg para el próximo verano en Mar del Plata. Pero no... no lo voy a hacer. A esta altura de los acontecimientos, me va a costar bastante. A mí me gusta estar en ‘La Feliz’ y ser espectadora de casi toda la cartelera teatral. Me gusta disfrutar de esa manera".