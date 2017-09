Mirtha habló de cómo cambió su mirada sobre la homosexualidad

25/09/2017 -

Mirtha Legrand hizo una fuerte revelación en su programa respecto de su posición sobre la homosexualidad y cómo cambió con el paso del tiempo. "Yo lo acepté de a poco. No busco votos, ni que me quieran más o menos por esto que manifiesto. Pero me lo fui planteando" y reconoció que "hay una apertura muy grande en las grandes ciudades. No sabría cómo explicarlo, pero fue una cosa mental que de a poco fue progresando... fui cambiando lentamente", detalló la "Chiqui", que contó que en la actualidad tiene mucho amigos homosexuales. A la vez, destacó: "Yo tuve que digerir un poco eso de un joven o un señor cuando presenta a su pareja: ‘mi mujer o mi marido’ porque eso es fuerte y hay que asimilarlo de a poco". "¿Usted condenó o dejó de frecuentar a alguien por su orientación sexual?", le preguntó el periodista Luis Novaresio a Mirtha, que rápidamente sin titubeos respondió: "Eso no lo hice nunca".

En este marco, la diva explicó que su marido Daniel Tinayre la ayudó en ese proceso. "Yo era de las mujeres que si su hijo no se casaba era algo terrible".