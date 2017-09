"Hay que sacar el jugo y hacer lo mejor que se pueda"

25/09/2017 -

¿Cómo estás viviendo este presente?

La verdad, empecé desde chica y no me daba cuenta y lo hacía como un juego. Me divertía hacerlo, y hasta ahora también me divierte. Estoy disfrutando, cansada porque estoy trabajando a full, pero agradecida del momento y aprovechando. Hay que sacarle el jugo y hacer lo mejor que se pueda.

¿Qué rescatas de estas presencias que haces en las provincias?

Conocer a la gente. Yo viajo los fines de semana por eso, para acercarme a la gente. Quiero conocer a la gente y que la gente me conozca a mí y vea cómo soy en realidad y no se quede solamente en lo que ve en la pantalla o en una foto. Además, me permite conocer provincias hermosas, como lo es Santiago del Estero.

¿Es intensa tu vida?

Mi vida es muy intensa. No paro ni un segundo, estoy todo el tiempo moviéndome. Si bien estoy contenta con el momento, mi vida sigue normal. Disfruto del cariño de la gente. Lo que me mantiene es estar con mi familia y los verdaderos amigos.

¿Expectativas con el Bailando?

El Bailando, por ahora, viene muy bien. Es muy duro. Nunca pensé que iba a ser tan duro. Lleva mucho esfuerzo y sacrificio.