Eva Longoria desmintió un embarazo

Fotos Eva Longoria admitió que se vio gorda en las fotos, pero lo tomó con humor y dijo que eso le pasa a la gente que se deja tentar por el queso y el pancake.

25/09/2017 -

Eva Longoria fue encontrada in fraganti durante unas vacaciones con su marido, José Bastón, en unas paradisíacas playas de Grecia.

Lo cierto es que lo que más llamó la atención fue nada más ni nada menos que la figura de la actriz estadounidense, muy alejada a lo que se ve en los desfiles y eventos.

Rápidamente, comenzaron los rumores de que estaba embarazada, pero fueron desmentidos, por lo tanto llegaron las críticas por los kilos de más de la morocha.

"Vi algunas fotos mías. Realmente gorda, en un bote. Tengo que decirles que lo que hice fue comer queso. ¡Como queso! Así que ésa es la noticia del día. No estoy embarazada, solo estoy comiendo mucho queso, mucho vino, y bastantes pancakes. Todo el mundo diciendo que estoy embarazada y no lo estoy", aclaró Eva.

"Hoy no tengo panza. Solo lo tenía que compartir porque toda mi familia está llamándome, preguntándome si estoy embarazada. Sí, me veía embarazada. Pero solo era una bola de queso. Una bola de queso en mi estómago. Pero de verdad, me veía tan gorda, pero saben que, eso le pasa a la gente. Todo el mundo se hincha. No estoy hinchada hoy, pero esto es antes del pancake. Voy a comer pancake ahora", completó.