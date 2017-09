Ganó Merkel y los neonazis celebran el ingreso al Parlamento

Fotos MODERACIÓN. "No hay que darle vueltas al asunto, esperábamos un mejor resultado", dijo Merkel tras el triunfo.

La canciller Ángela Merkel ganó las elecciones generales de Alemania y no hay duda de que asumirá un cuarto mandato, pero los que más festejaron no fueron sus militantes conservadores sino la extrema derecha que por primera vez desde 1961 tendrá una bancada en el Parlamento, tras consagrarse en las urnas como la tercera fuerza política de la potencia económica de la UE.

Según las proyecciones, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y sus tradicionales aliados de Baviera fueron ratificados como la primera minoría política de Alemania con 33,5% de los votos, mientras el Partido Socialdemócrata (SPD), la otra gran fuerza del bipartidismo del país, sufrió la peor derrota electoral de su historia al conseguir sólo un apoyo de 21%.

Más lejos, pero con un resultado inédito, el partido xenófobo y antimigratorio Alternativa para Alemania (AfD) se consagró como la tercera fuerza política con 13%, por delante de los liberales del FDP que volvieron a ingresar al Parlamento con 10% de los votos, y de Los Verdes y La Izquierda, que empataron con 9%.

Fiel a su estilo, Merkel fue moderada y pragmática en su festejo.

"No hay que darle vueltas al asunto, esperábamos un mejor resultado, pero no debemos olvidar que pasamos por un difícil mandato; en todo caso, logramos nuestro objetivo estratégico, que era seguir siendo el partido más fuerte y que no se puede formar gobierno en contra nuestra", aseguró la canciller en un discurso desde la sede de su partido en Berlín.

"Tenemos el encargo de formar gobierno y asumiremos esa responsabilidad en diálogo sereno con otros socios", concluyó la canciller, quien lleva 12 años en el poder, siempre gobernando en coalición con otros partidos, a veces los socialdemócratas, a veces con el FDP.