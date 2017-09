Tras años de búsqueda, Adabel Guerrero está embarazada

Fotos Adabel Guerrero.

Hoy 08:12

Tras ocho años de noviazgo con el empresario Martín Lamela (42), la bailarina Adabel Guerrero consiguió lo que tanto esperaba: está embarazada de su primer hijo.

La noticia fue confirmada por el periodista Daniel Gómez Rinaldi, que además detalló que la vedette cursa casi tres meses de gestación y que espera algunas semanas más para darlo a conocer.

Hace un tiempo, Adabel había confesado que tanto ella como su pareja, que es padre de tres niños, estaban buscando un hijo hace cuatro años y que como no llegaba "naturalmente", decidieron consultar con un médico especialista en fertilidad.

"Estamos buscando hace bastante y no tenemos noticias. Me hice todos los estudios que te imagines y me dieron bien. Así que el próximo paso es averiguar para inseminarme. Con Martín vamos a elegir un centro de fertilidad para comenzar un tratamiento", había manifestado.

Además, dijo que todos los estudios le habían salido perfectos a ambos y que estaban medicando los óvulos para que "trabajen más".