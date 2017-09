Felipe Pettinato habló de la relación con su padre y confesó que sufre un trastorno

Hoy 08:40 -

Después del escándalo por sus fuertes mensajes en Twitter contra su padre, Felipe Pettinato (24) estuvo invitado al programa de Susana Giménez junto a su hermana, Tamara (33). El joven bailó como su ídolo, Michael Jackson, y confesó que padece del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad.

"La relación con mi papá es buena. Ayer me tiró el tarot", resumió, sobre su relación con Roberto (61), a pesar de las duras palabras que le ha dedicado en las últimas semanas en las redes sociale

Te puede interesar: Tras años de búsqueda, Adabel Guerrero está embarazada

El joven contó: "Iba a venir a la Casa Rosada (por el sketch La empleada pública) la semana pasada pero no llegué porque tengo Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y me olvidé, se me pasó y dije 'uy, ya es lunes'".

En ese sentido, explicó: "Demando atención y con mi padre lo mismo: los pacientes con ADD (por sus siglas en inglés) son impulsivos. Yo soy demasiado pacífico y mi padre es demasiado ácido. Si fuese un animal él sería un erizo". Y agregó, con ironía: "Está todo bien, nos llevamos pésimo. Es un tipo que está siempre trabajando".

Además, confesó que sufrió bullying en el colegio por ser "retraído" e "hijo de un famoso". Dijo al respecto: "En la escuela pública en la que terminé la primaria todos mis compañeros eran chicos que vivían en una pensión e iban a probarse a River para ser futbolistas, y yo no sé lo que es un penal. Ahí me adapté perfecto… Ellos se adaptaron a mí". "Me costaba mucho quedarme quieto, no podía quedarme sentado, tenía hiperactividad. No podía despertarme a tiempo…", recordó.

Sobre su pasión por Michael Jackson, reveló que se operó la nariz en siete oportunidades y se ha colocado pegamento para que se parezca a la del cantante. Además, dijo que todos los shows con imitaciones al artista mítico artista son a beneficio.