Un ex Barcelona explotó: "Me culpan, pero nadie habla de Mascherano y Piqué"

Hoy 09:36 -

En la previa de la segunda jornada de la Champions League, el futbolista francés Jeremy Mathieu le concedió una entrevista al diario español Marca en la que tuvo duras declaraciones en contra del club azulgrana.

En una nueva fecha de la Copa más importante de Europa, el Barcelona se medirá ante el Sporting de Lisboa en Portugal, país en el que no pierde desde hace 30 años. La última derrota fue ante el Os Belenenses en la UEFA de 1987.

"He vuelto a ver el partido contra la Juventus y todo el mundo dice que yo fui el problema", le explicó el ex defensor de Barcelona al diario español y agregó: "Es verdad que en los goles estoy uno contra uno y no me lanzo, reculo, pero después hacen un pase y podrían decir que qué hace Mascherano o Piqué, pero no. Es mi opinión".

Jeremy Mathieu fue uno de los más criticados en el entorno azulgrana, y afirmó que si convierte un gol con el Sporting de Lisboa lo celebrará: "Si lo celebro será por Bartomeu y Robert Fernández, porque creo que la manera en que me trataron resultó muy difícil para mí".

Además, al momento de ser consultado por las amistades que dejó en Barcelona, reconoció que no le quedaron amigos: "Dentro de un club yo prefiero hablar de compañeros que de amigos. Amigo es una palabra muy grande".

Finalmente, el futbolista de 33 años aseguró estar muy contento en su nuevo equipo, ya que ha jugado la mayoría de los partidos, "lo único que me duele es que la gente dice que no he jugado mucho (en Barcelona). Estoy al final de mi carrera y quiero disfrutarlo lo máximo posible. Soy muy feliz aquí".