El terrible caso de bullying a una nena: "Me dicen gorda, me tiran frutas"

Fotos Su madre compartió la historia.

Hoy 10:02 -

Solo de milagro, un nuevo caso de bullying escolar no terminó en tragedia. Jazmín, de 9 años, estuvo varios días internada por haber consumido pastillas, cansada de las burlas y acosos por parte de sus compañeros.

Quien dio a conocer el triste hecho fue Angie Ledesma, madre de Jazmín. A través de las redes sociales compartió un video en el que la pequeña, entre lágrimas, cuenta el calvario que le tocó vivir durante sus días en el colegio Esperanza Solidaria.

"En la escuela me dicen gorda, me ponen la traba y cuando me caigo dicen que hubo un terremoto. Me tiran manzanas, frutas. Ya no quiero vivir más", expresó llorando la niña.

Luego, dijo que si bien informó a sus profesores lo que ocurría, no dicen nada: "Sólo nos retan a nosotras. A los varones no les dicen nada".

La madre dijo que tomó la determinación de cambiarla de escuela, a pesar de que ella tiene muchas amigas, porque no encontró respuesta al problema de parte de las autoridades educativas.

En tanto, el documento de la red social se viralizó rápidamente en internet. El video fue reproducido más de 72 mil veces, mientras que el post fue compartido en casi 2.500 oportunidades.