A partir de octubre se libera el precio de la nafta

Hoy 18:29 -

El Ministerio de Energía les avisó a las refinerías que el acuerdo que existe para sostener el valor de la nafta queda suspendido. Por lo tanto, a partir del primero de octubre, el precio del combustible será libre y cada empresa cobrará lo que considere.

Se espera que el Gobierno Nacional haga hoy el anuncio oficial, pero el ministro Juan José Aranguren ya se adelantó y le envió una carta el viernes de la semana pasada a las empresas avisándole de la suspensión de la medida, que cada 3 meses permitía el aumento de la nafta (y que vence el 31 de diciembre).

De esta forma, se espera que las empresas aumenten entre el 7 y el 12 por ciento el valor de la nafta. Sin embargo, hay varios factores clave: el precio del dólar y del barril de crudo; y ver qué hace YPF. Sucede que si la petrolera estatal no aumenta, el resto no incrementaría los precios ya que no serían competitivos.