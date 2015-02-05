CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Septiembre 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 20:53 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 JURÁSICO

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MED CEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. ESTUDIANTES SAN LUIS

17.30 EL PODIO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.43 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

07.54 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

10.32 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

10.43 BAJO EL SOL DE TOSCANA

12.51 TIENES UN E-MAIL

15.19 ESTE CUERPO NO ES MÍO

17.24 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

19.52 MUY PARECIDO AL AMOR

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA


TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 3)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 ALF (TEMPORADA 3)

09.45 BERNARDO Y BIANCA

11.12 ¿QUIÉN ES ESA CHICA?

12.55 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

15.18 CUESTIÓN DE HONOR

17.52 UN ROMANCE PELIGROSO

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 EL JUEZ

22.47 JINETE PÁLIDO, EL


TNT

03.12 LA MEJOR NOCHE DE TU VIDA

06.00 MAL EJEMPLO

07.53 RED SOCIAL

10.07 17 OTRA VEZ

12.00 EN FUERA DE JUEGO

13.58 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

15.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

18.00 DOS ARMAS LETALES

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.00 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

01.28 RÁPIDOS Y FURIOSOS


UNIVERSAL CHANNEL

06.00 EPISODIO 1, TEMPORADA 1, EPISODIO 1

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 DR. HOUSE.

12.00 DR. HOUSE

13.00 ELEMENTARY

13.55 VUELO 93

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 ELEMENTARY

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 CHICAGO P.D.

22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

00.35 BATES MOTEL

01.30 BATES MOTEL

02.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

03.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE


STUDIO UNIVERSAL

09.05 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

11.20 CUÍDAME

13.20 AMOR EN TRÁNSITO

15.00 DAMAS EN GUERRA

17.40 RITMO PERFECTO

20.00 ZOOLANDER

A DÓNDE IR

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

+ VIERNES 29, A LAS 22, ANIVERSALMENTE EPISODIO 3, CON TUS MONITORES, LAGRATOS DUB, ROCK LOCAL, AGITOR Y ROADIE (TUCUMÁN).


CASA ARGAÑARAZ ALCORTA

(LIBERTAD Nº 175)

+ VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.


EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

+ SÁBADO 30, A LAS 21, 50 AÑOS DE ROCK NACIONAL CON SHUTE REGGAE Y VINTAGE BAND. INVITADOS: GUSTAVO GALVÁN, VERO SARDAÑA Y DIEGO ABDALA.


FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

+ JUEVES 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

+ SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON SU STAND UP COMEDY.


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

CINES

SUNSTAR

LOCOS POR LAS NUECES (3D).

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/09 -17.30 (Cast)

ANNABELLE (2D).

TERROR (+ 13 AÑOS

27/09-19:30 (Cast) 22:20 (Subt)

IT (2D).

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

27-09-16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (Subt)

EMOJI: LA PELÍCULA (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/09 -17:15 (Cast)

RETIRO VOLUNTARIO

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/09- 20.00 (Subt)

VIENTO SALVAJE (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

27/09- 22:30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/09 -16:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D).

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/09- 22:30 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP.

CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS DÍAS)

 
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