CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Septiembre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:53 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 JURÁSICO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MED CEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. ESTUDIANTES SAN LUIS
17.30 EL PODIO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.43 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
07.54 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
10.32 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
10.43 BAJO EL SOL DE TOSCANA
12.51 TIENES UN E-MAIL
15.19 ESTE CUERPO NO ES MÍO
17.24 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
19.52 MUY PARECIDO AL AMOR
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 3)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 ALF (TEMPORADA 3)
09.45 BERNARDO Y BIANCA
11.12 ¿QUIÉN ES ESA CHICA?
12.55 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
15.18 CUESTIÓN DE HONOR
17.52 UN ROMANCE PELIGROSO
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 EL JUEZ
22.47 JINETE PÁLIDO, EL
TNT
03.12 LA MEJOR NOCHE DE TU VIDA
06.00 MAL EJEMPLO
07.53 RED SOCIAL
10.07 17 OTRA VEZ
12.00 EN FUERA DE JUEGO
13.58 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
15.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
18.00 DOS ARMAS LETALES
19.59 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.00 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
01.28 RÁPIDOS Y FURIOSOS
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 EPISODIO 1, TEMPORADA 1, EPISODIO 1
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 DR. HOUSE.
12.00 DR. HOUSE
13.00 ELEMENTARY
13.55 VUELO 93
16.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 ELEMENTARY
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 CHICAGO P.D.
22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
00.35 BATES MOTEL
01.30 BATES MOTEL
02.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
03.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
STUDIO UNIVERSAL
09.05 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
11.20 CUÍDAME
13.20 AMOR EN TRÁNSITO
15.00 DAMAS EN GUERRA
17.40 RITMO PERFECTO
20.00 ZOOLANDER
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
+ VIERNES 29, A LAS 22, ANIVERSALMENTE EPISODIO 3, CON TUS MONITORES, LAGRATOS DUB, ROCK LOCAL, AGITOR Y ROADIE (TUCUMÁN).
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA
(LIBERTAD Nº 175)
+ VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
+ SÁBADO 30, A LAS 21, 50 AÑOS DE ROCK NACIONAL CON SHUTE REGGAE Y VINTAGE BAND. INVITADOS: GUSTAVO GALVÁN, VERO SARDAÑA Y DIEGO ABDALA.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+ JUEVES 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
+ SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON SU STAND UP COMEDY.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
CINES
SUNSTAR
LOCOS POR LAS NUECES (3D).
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/09 -17.30 (Cast)
ANNABELLE (2D).
TERROR (+ 13 AÑOS
27/09-19:30 (Cast) 22:20 (Subt)
IT (2D).
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
27-09-16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (Subt)
EMOJI: LA PELÍCULA (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/09 -17:15 (Cast)
RETIRO VOLUNTARIO
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/09- 20.00 (Subt)
VIENTO SALVAJE (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
27/09- 22:30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/09 -16:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D).
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/09- 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2 ATP
CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP.
CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS DÍAS)