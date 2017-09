FÚNEBRES | 26 de Septiembre de 2017

Hoy 22:08 - FALLECIMIENTOS





- Yolanda del Valle Gutiérrez

- Ramona del Valle Trejo

- Teresita del Valle Saavedra

- María José Darchuk de Cáceres (Fernández)

- Azucena Mercedes Paz de Abascal

- Ramón Facundo Pereyra (Fernández)

- Adriana Alejandra Ibáñez (La Banda)

- Nora Alicia Toloza de Fuentes





COLANTONIO, DANIEL HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 25/9/17|. Hijo mío que triste que nos dejas, no sé si podré seguir viviendo. Sus abuelos Chita y Luis; sus tíos Luis, Fabián, Paco, Pupi, Gladys y todos tus primos desde el lugar maravilloso que estas junto a nuestro Señor reciben nuestras oraciones.

COLANTONIO, DANIEL HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 25/9/17|. Las amigas de su querida madre Betina, Cristina Fattor y Ángela Innamorato participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañándola en este duro trance esperando que el Señor la sostenga y le dé fortaleza, rogando una oración en su querida memoria.

CORVALÁN DE ROCHA, CLEMENTINA BARBARITA (.q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Querida Cleme, cuanto nos dolió tu partida. Con mucho amor te despiden tus compañeros de la Escuela Nº 15 Sumamao; Candida Quiroga, Blanca Almada, Betty Coronel, Ruben Almada, Cecilia Villalba, Guegui Cejas, y Valle Ledesma, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ VDA. KOFLER, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Sus hijos Baldo Alejandro Kofler y Agostina Kofler. Sus hermanas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

GUTIÉRREZ VDA. KOFLER, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Su madre Victoria Orieta, sus hermanas Betty, Alicia, Gaby y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUTIÉRREZ VDA. KOFLER, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Su hermana Gabriela Gutiérrez, Martín Díaz y Martincito Díaz participan su fallecimiento.

GUTIÉRREZ VDA. KOFLER, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Su hermano político Baldo Pascual Kofler y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUTIÉRREZ VDA. KOFLER, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Su sobrinos Mariela Razzolini y familia; Fernando Razzolini y flia.; Martín Razzolini y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUTIÉRREZ VDA. KOFLER, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. "Por la inmensidad de tu corazón generoso, has ido a ocupar un lugar de privilegio en el cielo". Descansa en paz. Kanqui Razzolini y flia.; Tito Razzolini y flia.; Nané Razzolini y flia. y flia. Capilla participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ VDA. KOFLER, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Señor ya está ante tí, dale el descanso eterno " Juana, Sara, Ale, Elio, Valeria y respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de Yoli y acompañamos a nuestros primos Baldo y Agostina en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, KARINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. La Escuela de Comercio Prof. "Antenor R. Ferreyra" acompaña al Alumno Facundo Corvalán en este difícil momento que le toca vivir por la desaparición física de su madre. Rogamos una oración en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su esposo Adolfo Abascal sus hijos Alicia, Juan, Dora, Edith, Graciela, German y Claudia; hijos políticos: Walter, Tere, Dany, Cesar, Gabriela, Jorge; nietos, bisnietos y de más familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio parque la paz el cortejo partirá de calle la plata 162 s.v cobertura Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - tel.4219787.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su hija Edith Abascal, sus nietos Enzo, Lucas, Jesús y Lourdes con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Gracias Michila, por tus cuidados, tus mimos, tu dulzura. Por hacernos sentir únicos a tu lado, por que tu corazón siempre estuvo abiertos a darnos amor Vivirás siempre en nuestros pensamientos y eternamente en nuestros corazones. Su hija Dora Abascal, hijo político Daniel Estefan; sus nietos Franco, Fátima, Doris, Brahin y Luz; nietos políticos Andea, Carlitos y Álvaro participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Nuestros corazones están lleno de ti y nuestras almas de tu recuerdo. Te amamos. Su hijo Germán Abascal, hija política Gabriela; su nieta Aldana participan con dolor su fallecimiento.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Ahora que Dios te tiene a su diestra, recordamos el ejemplo de vida que dejaste, tu humildad y tu nobleza, lo más importante para ti, siempre fue la felicidad de los demás. Siempre estarás presente en cada momento de nuestras vidas. Su hija Graciela Elizabeth Abascal de Silva, su hijo político César Silva y su nieto Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su hija Claudia Abascal, su hijo político Jorge Kush, sus nietas Abril e Isabella, su consuegra Lourdes participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Esposa, madre, abuela ejemplar; tus hijos, nosotros siempre vamos a estar orgullosos de vos, de tu humildad, de tus mensajes, de tu silencio respetuoso, de tu entrega desinteresada. Te vamos a extrañar... Pero se que desde algún pedacito de cielo nos vas a seguir guiando, sonriendo, amando; porque tu amor es infinito... Descansa en paz. Familia Witte.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus consuegros: Josefina y Pedro Silva, sus hijos Cesar, Pedro, Facundo, Martín y sus respectivas familias; y Clara A. Salvatierra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUEVEDO DE MONTENEGRO, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su hijo Patricio participa con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

QUEVEDO DE MONTENEGRO, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus hermanos politicos Blanca Montenegro y Arq. Carlos Jensen, sus hijas y nietos, Ernesto Montenegroy su hijo, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

QUEVEDO DE MONTENEGRO, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Maria del Carmen Fracchia y Javier Hernandez, participan con dolor el fallecimiento de su Amiga Ilda. Ruegan oraciones en su memoria.

RODINI, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su esposa Virginia Gonzalez, su hija Marina, su hijo pol. Hugo, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11:30 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P L Gallo 340 (SV) CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. La escuela de Comercio Prof. "Antenor R. Ferreyra" acompaña al Profesor Sergio Rodríguez Sánchez en este difícil momento que le toca vivir por la desaparición física de su padre. Rogamos una oración en su memoria.

SAAVEDRA, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus hermanos: Liliana, Ricardo y Antonio, y demas familiares, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Granadero Saavedra 791 B° Sarmiento. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TOLOZA DE FUENTES, NORA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Dios te llamó para estar con Él, dejas un vacío enorme en todos tus seres queridos. Su esposo Carlos (Tuti); su madre Nora, hijos Daniel, David; hijas políticas Carla y Mariela; sus nietos David, Franco, Tatiana, Delfina, Nahiara; sus hermanos políticos Isabel, Rosario, Aniceto, Goly, Nancy, Elena, Florencia; sobrinos Mario, Sueca, Daniel, Silvia, Yesica, Carlos, Nati, Maira, Franco, Rosi, Juan Ángel, Malena, Fernanda, Sergio, César, Marcos, Mercedes, Leandro, Flavio; familia Noriega, familia Toloza. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Salón Comunitario Virgen de Guadalupe del Bº Campo Contreras y serán inhumados en el cementerio de Maco, a las 17 hs.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus hijos Ana, Mauro, sus hermanos, Mary, Martín, Rodi, su madre Yolanda, sus sobrinos Cristian, Agustín, Leandro, Máximo, su ex esposo Leonardo Juárez par. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. el Descanso a las 11 hs. SERV. IOSEP Hamburgo Comp. de Seg. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus compañeros de la E.E.B.A. Nº 1 "Hipólito Irigoyen" participan su fallecimiento, sala velatoria Pedro León Gallo nº 330. Sus restos serán inhumados en cementerio El Descanso.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Juan Carlos Ledesma y Raquel Díaz participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra querida amiga María. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Departamento de Economía del Colegio Jorge Newbery participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su compañera María Isabel Trejo. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Ex colegas y amigas de Maria Isabel Trejo ; Kuky Ledesma, Cira Galvan, Maria del Carmen Boteron, vilma Argañarazz, Claudia Murad, Patricia Brandan Dina Calderon y Martita Maulú, acompaññan en su dolor por la perdidda de su hna. y ruegan pronta resignación.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. La Comunidad del colegio Sec. Ing. Jorge Newbwry acompañan a la Sra. rectoira M. Isabel Trejo y flia., ante la perdida de su hna. y le de pronta resignación.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. El Dpto. de Educación Física del ColegioSec. Ing. Jorge Newbery, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hna. de la rectora Maria Isabel Trejo y pide oraciones por su eterno descanso.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. El Señor te de eterno descanso y fortaleza a su flia., Departamento de Matematica del Colegio Inf. Jorge Newbery, acompañan a lña rectora y a toda la flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Señor recibela en tu Reino y dale el descanso eterno. Viviras en nuestros corazonez. Brille para ti la luz que no tiene fin " Sus compañeros de U P A Mariano Moreno 1, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





ARAGÓN, FRANCISCO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Su esposa Azucena, hija Mariela y nieta Luciana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CORONEL, MARÍA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Mamita querida, cuanto te extrañamos, pero sabemos que estás junto a nuestro Señor Jesús y su madre María. Sus hijos Luciana y Jorge; hijos políticos Roly y Puky; nietos invitan a la misa al cumplir los nueve días de su fallecimiento hoy martes a las 20.30 en Catedral Basílica. Rogamos oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

NORIEGA, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Su esposa Carmen Trejo, su hijo Ernesto, Javier, Roxi, Carolina, Belén, Milagros, Luján, Luz, su hijo pol. Pablo, su nieta de corazón Celeste invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplir nueve días de su fallecimiento.

SAYAGO DE MEDINA, CELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/10|. "Madre querida, a siete años de tu partida al reino celestial, estas en los brazos del Señor gozando de la paz que tanto te mereces. Desde allí guía el camino de todos tus seres queridos que nunca te olvidarán". Sus hijos, hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano. Elevan oraciones en su memoria.





ALOMO, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Clase 1952 D. M. de Santiago del Estero, participan el fallecimiento del Camarada y Amigo, acompañando a sus hijos en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANO, ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció 23/9/17|. Familia Cárdenas Pacheco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en tan doloroso momento a su hija María José De Bonis. Elevamos una oración en su memoria, rogando al Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

CASTELLANO, ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció 23/9/17|. Familia Tenrreyro Lettari participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera María José De Bonis. Elevamos una oración en su memoria, rogando al Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

CASTELLANO, ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció 23/9/17|. Personal de Guardia interna de Casa de Gobierno participan su fallecimiento y a compañan en este difícil momento a su hija María José De Bonis. Elevamos una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, ADRIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su esposo Juan José Rojas, hijos Irina Daniela y José Ignacio Rojas; sus padres Sara Buttiler y Pablo Ibáñez; sus germanos Manuel y Claudia Ibáñez; casa de duelo calle 2 nº 91, Bº Ampl. 1º de Mayo. Sus restos serán inhumados a las 14 en el cementerio de los Romanos. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

IBÁÑEZ, ADRIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus excompañeros Promoción 98 Colegio del Centenario: Luis Paz, Ana Barrero, Cecilia Leguizamón, Cecilia Montenegro, Cristian Corbalán, Erika Sotelo, Federico Figueroa, Gabriela Díaz, Laura Barraza, Mariela Sandez, Matías González, Mónica Zaganías, Reyna Arce, Roxana Nieva, Romina Pettinichi, Silvia Contreras, Vanesa Catán, Vanesa Santa Ana, Pedro Cantero, Pablo Ortopan y Alejo Pereyra participan con dolor su fallecimiento.





ALBORNOZ, EDITH JACKELINE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" participan el fallecimiento de la Sra. madre del alumno Antony Nahir Hernández de 3 º grado "F" de esta institución y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su esposo Jorge Caceres hijos Jorgito Mati,Mika y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11.30 hs en el Cementerio parque de la paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - tel.4219787.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Partió al encuentro con Dios una mujer ejemplar, luchadora, llena de bondades y entregada por completo a su familia Nos diste todo mujer, esposa, compañera, madre y seguro estamos que Desde el cielo nos seguirás protegiendo y acompañando. Su esposo Jorge y tus hijos Jorgito, Matias y a Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 11.30 cementerio Parque de la Paz.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. El dolor de tu partida es indescriptible pero nos dejaste paz y amor en nuestros corazones. Tu sonrisa brillara por siempre en nuestras almas. Te amamos Marijó. Su hermano Kuty y su esposa Natalia Fogliaresi, sus sobrinos Benja, Guada y Facu participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy 11.30 cemet. Parque de la Paz.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Porque fuiste parte importante de nuestra vida y lo seguirás siendo por toda la eternidad. Su hermana Prof. Alejandra Darchuk, sus sobrinas del alma María Belén y Angie y sus sobrinos del corazón Cristian Ponce y Giuli Vallejos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Te fuiste rodeada de amor y ahora descansas en paz. Sus hermanos. Tere, Gordi y Kuty te despiden con profundo dolor y esperamos nuestro próximo encuentro participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Luchaste hasta el final, demostrando ser la Leona que siempre fuiste. Ahora descansas en paz. Su hermana Teresita y esposo Carlos Soler, sus sobrinas Lucrecia, Exequiel y Cintia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Serás esa estrella, la más luminosa que nunca dejaras de brillar. Señor recíbela en tus brazos y acúnala con todo tu amor. Sus primos Liz, Carlos, Alina, Daniel, Fredy, Mony, Alejandra y su s respectivas familias la despiden con profundo dolor y ruegan a Dios por el consuelo de su familia y por su eterno descanso.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su tía Azucena, su esposo Antonio Kusmuk. Sus hijas Mari y Marcela y sus nietos Boris y Simón, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones para que nuestro Señor misericordioso le de su descanso eterno en su santa la gloria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Tu sonrisa será la compañía ideal de Dios, y tu luz iluminara el camino de tu esposo e hijos, hasta siempre Mari querida. Sus primos Patricia y Ariel, sus sobrinos Martín y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. La comunidad Educativa del Colegio Secundario Virgen del Carmen, catedráticos, administrativo, personal de maestranza, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Prof. Fanny Alejandra Darchuk. Se ruega una oración en su memoria u brille para ella la luz que no tiene fin.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos y amigos de su familia: Flia. Teresita Chemez, Quique Caldera, Tony Leguizamón y sus hijos David, Melina y Daniela los acompañan en tanto dolor.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Promoción 1976 Esc. Maximino S. Victoria participan y acompañan a Alina y flia. en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria-

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Ricardo, Negrita Alzugaray y flia., acompañan con profundo dolor a sus amigos Tere y Carly Soler y ruegan oraciones en su querida memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas…". Los miembros del Consejo Directivo y personal dependiente del Colegio Notarial de Santiago del Estero acompañan al Presidente Esc. Gustavo A. Darchuk, por la pérdida de su prima, como así también de la Esc. Tania Darchuk y sobrina de la Esc. Dora I. de Darchuk y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Marijo, querida niña mía me invade la tristeza por tu temprana partida, los recuerdos de tu niñez con tus hermanos Teresita y Kuty se agolpan en mi mente y corazón, trayendo recuerdos felices de mi época de docente. Dios te espera para reunirte con tu abnegada madre, mi querida amiga Fanny; desde allí mandaras bendiciones para tu querida familia y resignación para sobrellevar tu ausencia. Quico Uliana.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Miguel Aciar su esposa Elisa García y sus hijos Ignacio y Cecilia Aciar, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. José Luis Cazzaniga y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de su esposo, hijos y demás familiares.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Blanca Raed de Rafael y familia, participan su fallecimiento y

elevan oración en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria de

Dios.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (Marijo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Tu amiga de la infancia Silvia Nuno, sus hermanas, madre y padre todos dolidos por tu partida. Familia Nuno.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Dra. Sofía López y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Señor recíbela con alegría, pues eso era ella. Siempre te recordaremos por tu lucha, empuje, fuerza y perseverancia en cada lugar donde le toco actuar, todos los años como presidente de la asociación cooperadora, predispuesta a todo junto a su marido y sin horarios. La comunidad Educativa y Cooperadora de la Escuela Nº 814 P.A. de Sarmiento acompañan en este difícil momento a toda la familia. Se ruega una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Señor recibe en tus brazos a esta madre y amiga, y dale el descanso eterno. El grupo de padre de la prom. 2016: Ana Marcela, Betty, Chabela, Cristina, Lety, Marcela, Lorena, Mariana, Susy, Martita, Patri, Karina, Marcela, Mariela y Mary. Participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. La Tristeza nos embarga, solo nos reconforta saber que esta junto ti Señor, y en paz, su labor en la tierra está cumplida. fuerza a la familia para superar tan difícil momento. Silvia Torres, Hugo Campos, Violeta Navarro, Silvina y Marcelito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Roberto Palau y Susana Fiad; Osvaldo Palau y María Inés Fiad con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. René Bautista Colombo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Osvaldo Aranda, su esposa Betti y sus hijos Lorena y Emmanuel y José Antonio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Maribe Carol de Parra, sus hijos Fidol Joaquín, Verónica, su nieto Nicolás Galloti, Teresita y su yerno "Chocho", participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Elsa Beatriz Tauil de Lascano. María Elsa Lascano y Mario Yocca, participan su fallecimiento y acompañan a Jorge e hijos en este tan doloroso momento, rogando por su eterno descanso y que brille para siempre la luz que no tiene fin.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Mariángeles Karina Rafael, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael, y nietos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Con mucho dolor te despido querida amiga "Marijo"¸me recibiste en tu casa, me cuidaste, compartimos guitarreadas con "Kuty" y Jorge, esas cosas no se olvidan. Seguro estarás rodeada de ángeles bailando tus danzas. Elevo oraciones por la pronta resignación de Jorge y tus bellos hijos. Tu amigo, Pablo Enrique Gómez.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Con inmenso dolor y tristeza te dependimos querida "Marijo". Tus vecinos y amigos Quique y María Esther y familia, ruegan por tu eterno descanso y piden fortaleza y resignación para Jorge, Jorgito, Matías y Micaela. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Clara Rosa Santillán de Soler, José Homero Soler y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Tu suegra que siempre te recordará con mucho cariño. Josefina participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Mari: querida gracias por ese amor, que siempre, nos diste, gracias por esa alegría que siempre mantenías a pesar de las adversidades. Hoy ya te encuentras en los brazos de nuestro Padre Celestial. Te vamos a recordar eternamente Tu cuñado Dany, Andrea y sus queridas sobrinas Ara e Isa participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. El personal de F.M. Estilo: Dani Argañaraz, Guillermo Roldan, Hugo Centeno y Aníbal Artaza participan con profundo dolor su fallecimiento

y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. El Club Atlético Independiente de Fernández participa su fallecimiento y acompañan a la familia Darchuk y Cáceres, fieles colaboradores de la institución, en tan difícil momento, Ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Misael Paz, su esposa Silvia Abrahán, sus hijos Martin y Gerardo y familias y Luciano Paz participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Dr. Lucio R. Suárez, su esposa María Victoria y su hijo Maxi. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Roberto Guillermo, José Ricardo y René Bautista Colombo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Chononos, Gaby, Florencia y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso

eterno.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Los amigos de Kuti: Alfre, Beto, Chivo, Colia, Corcho, Dario F., Félix, Gordo, Gringer, Maye, Mate, Mota, Pepe, Charly, Uron, Miguel y Chononos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" Sus vecinos Daniel Cameranesi, su esposa Silvia Celarío y sus hijos Sofía y Augusto participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Querida Marijo: te vamos a recordar siempre con esa. tu hermosa sonrisa, con tu buena onda y con ese amor incondicional para toda tu familia, que Dios, la Virgen y tus seres queridos te reciban en el cielo. Descansa en paz, Patricia Buena y Carly Barea participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Coca, u esposo Alberto "Beto" Celario y sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus amigas y compañeras del Gimnasio de María participan con profundo dolor du fallecimiento y acompañan con la oración a sus seres queridos por su pronta y cristiana resignación.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su amiga Karina Carrillo y sus hijas Karen Carabajal y Camila Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su amiga María Carrillo y sus hijos Luis Pablo Acuña, Roció Acuña y María Belén Acuña, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oración en su querida memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Tu tia Milty y primos Leisa, Hector, Marcela, Jime, Mily y Rosario, participan con profundo dolor su fallecimiento. Te llevamos en nuestros corazones Prima. Descansa en paz.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Que brille para ella la.luz que no tiene fin".Nancy ,Gaby y Gaston participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descando.

PEREYRA, RAMÓN FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus sobrinos Victor y ramón, sus sobrinos nietos Victor, Luis, Yeni, Paola, Ariel, Mario, Fernada y Jimena. Sus restos seran inhumados hoy 10.00 hs en el Cementerio cristo redentor, Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - tel.4219787.

PEREYRA, RAMÓN FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Descanda en paz querida tío. Su sobrina Betty Pereyra, sobrina nieta Leonor Funes y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, RAMÓN FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Querido tío, tu partida

nos dejo un inmenso dolor. Estas con el Señor junto a tu hermana, un ángel más para toda nuestra familia, descansa en paz. Tu sobrino Tito López y Teresita Juárez, sus hijos Yeni, Paola, Mario, Ariel, Fernanda, Gimena y sus respectivas familias. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 horas en el Cementerio Cristo Redentor. Fernández.





MIRANDA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/14|. Su esposa Elba Bocca, sus hijos Teresita del Valle, Juan Carlos, Miguel Angel y Raúl Orlando Miranda, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse el tercer aniversario de su partida al Reino Celestial. Frías.