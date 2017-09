Gastón Bottino: "Nos sacamos un peso de encima"

Fotos El mediocampista de Mitre, Gastón Bottino, admitió estar a gusto con la publicación de su imagen festejando el gol de la victoria ante Estudiantes (SL).

26/09/2017 -

El mediocampista ofensivo de Mitre, Gastón Bottino, visitó la Redacción de EL LIBERAL el día después de la victoria en el estreno ante Estudiantes de San Luis.

El ex Talleres manifestó sus emociones por haber iniciado el camino con una victoria y también reveló por qué festejó el primer gol del Auri en el Nacional B ante la lente del reportero gráfico Daniel Pérez.

"Nos sacamos de encima el peso de jugar la primera fecha y sumar de a tres que era importante", fue la primera declaración de Bottino durante el diálogo.

El cordobés fue el encargado de abrir la cuenta goleadora de Mitre en la máxima categoría de ascenso del fútbol argentino, pero aseguró que se alegró más por haber marcado y que haya servido para ganar.

"Más allá del gol, para mí lo importante fue haber sumado los tres puntos en un partido complicado. Me puso contento por haberle ganado a un equipo difícil. Me tocó convertir a mí, pero le pudo haber tocado a cualquiera de los chicos".

También dijo que se animó a patear el penal por la confianza que se tenía.

"Sabía que ‘Rama’ (Fergonzi) no se acostumbra a patear penales, tampoco Martín (Pérez Guedes). Me sentí con confianza, he pateado penales en el pasado. Me sentía tranquilo para hacerlo. Tomé la pelota y por suerte lo convertí".

Después del tan esperado gol, Bottino lo celebró ante la cámara de EL LIBERAL y contó el porqué.

"Me salió en el momento, lo tenía muy cerca y entonces se lo festejé a él. Salió linda la foto", bromeó.

Luego, el mediocampista remarcó la importancia de la victoria porque a priori Estudiantes al igual que Mitre tienen el mismo objetivo: mantener la categoría.

"Ganamos un partido que vale más que tres puntos por la situación en la que está Estudiantes. Ahora vamos a enfrentar de visitante a un equipo que tiene otras aspiraciones. Así que nosotros vamos a aprovechar el envión que tenemos del fin de semana y sacarnos la ansiedad de jugar", declaró.

Luego analizó el funcionamiento colectivo.

"Teníamos la idea de ser protagonistas, de ir a buscar el partido, pero nos encontramos con un equipo que intentó y que se paró bien. Nos complicó un poco y tuvimos pelotas paradas que no aprovechamos".

"No tuvimos sobresaltos en defensa. Los últimos minutos, por la ansiedad que teníamos de que termine el partido, nos llevó a meternos atrás. El cansancio también jugó. El primer tiempo hicimos todo el desgaste y se sintió. En lo personal terminé muy cansado", finalizó.