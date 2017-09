Otra fecha que se cobra un técnico

Fotos NUEVA VÍCTIMA. Nelson Vivas se fue de Defensa y Justicia tras la derrota en Santa Fe. Matosas y Aguirre también se fueron.

26/09/2017 -

La Superliga de fútbol completó su cuarto capítulo, pero la reciente salida del entrenador Nelson Vivas de Defensa y Justicia, luego de la derrota ante Colón (3-1) en Santa Fe, extendió la lista que ya integraban los uruguayos Gustavo Matosas y Diego Aguirre, quienes se fueron de Estudiantes de La Plata y San Lorenzo, respectivamente.

Vivas renunció al cargo luego de la caída del domingo ante el "Sabalero" en Santa Fe por 3-1 por diferencias con la dirigencia del "Halcón".

El entrenador discutió con Diego Lemme, dirigente e hijo de José, presidente del club, ya que éste le consultó por la inclusión de un jugador como titular.

"Mi renuncia no fue producto de una calentura. Lemme me hizo un planteo que rozó la falta de respeto", esgrimió Vivas en declaraciones a radio La Red este mediodía.

El ex defensor del Seleccionado argentino había asumido en el conjunto de Florencio Varela a principios de julio en reemplazo de Sebastián Beccacece, actual ayudante de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino.

Luego de debutar en la eliminación en la Copa Sudamericana, Vivas había logrado clasificar al equipo a los octavos de final de la Copa Argentina (triunfo 2-0 sobre Temperley), pero el irregular arranque en la Superliga con un empate (4-4 contra Gimnasia), un triunfo (1-0 ante Estudiantes) y dos derrotas (ante Unión y Colón ambas 3-1) en fila, sumado al malestar con los dirigentes, apresuró su salida indeclinable.

Esta noche en La Plata se enfrentarán los otros dos equipos que durante la semana se quedaron sin entrenador, ya que los uruguayos Matosas y Aguirre se marcharon durante la semana luego de los traspiés en Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.

El primero en irse fue Matosas, quien el martes anunció su partida luego de la derrota ante Nacional, de Paraguay, por 1-0, como local, que redondeó el 0-2 del global que dejó al "Pincha" afuera de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En la Superliga, el director técnico, que apenas estuvo 81 días al frente del plantel, debutó con una victoria (2-1 sobre Arsenal), pero luego perdió con Defensa y Justicia (1-0 en La Plata) y empató con Colón (0-0) en Santa Fe.

"La experiencia con Matosas no fue la mejor. Hubo un contratiempo que modificó todo. Eso nos trastocó todo y nos agarró encima de una competencia, que no es lo mejor. La realidad es que la elección no fue la mejor porque no tuvimos tiempo para sentarnos, para hablar", reconoció el presidente Verón, quien recurrió a Matosas luego del rechazo que había generado entre los hinchas la decisión de poner en el cargo Lucas Nardi, quien en su momento había tuiteado en contra de Carlos Salvador Bilardo.

El que lo siguió en la lista de cesanteados fue Diego Aguirre, quien luego de la eliminación de la Libertadores de América entendió que su ciclo en San Lorenzo estaba terminado.