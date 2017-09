Casagrande plantea sancionar una ley provincial de convenio colectivo de trabajo

26/09/2017 -

Carlos Casagrande, candidato en primer término del Partido Unido de los Trabajadores por el Progreso y la Dignidad, tiene una batería de proyectos en caso de acceder a una banca.

Pero son tres los proyectos prioritarios: "El primero, que tengamos un convenio colectivo de trabajo, aprobado por una ley provincial, para que cualquier gobierno, provincial o comunal, que tome un trabajador, estipule cómo tiene que ingresar, que sea registrado y con un salario más digno".

El segundo está vinculado a la salud, para "mejorar el sistema de atención que nos brindan los médicos, porque muchos que tienen obra social si la orden de consulta no va acompañada de un plus de 200, 300 ó 500 pesos, no los atienden. Y hay algunos que no tienen para pagar y se ven en riesgo porque dejan de asistir a los médicos". Planteó que se deben dar mayores prestaciones y mejor atención en hospitales.

El tercer proyecto, plantea otorgar el pasaje gratuito a docentes que deben trasladarse al interior.