Duró, un disertante de calidad para una importante jornada

26/09/2017 -

El Prof. Fernando Duró, secretario de la Comisión Olímpica de la Federación Internacional de Educación Física, será uno de los disertantes de la jornada que se desarrollará este fin de semana en el Polideportivo Provincial.

El lanzamiento oficial se realizará mañana, desde las 11, en el mismo escenario.

En diálogo con EL LIBERAL, Fernando Duró explicó que mañana serán presentados los delegados de la Fiep y de la delegación de Santiago del Estero, entre los que mencionó a Julio Morales y a Gabriel Coronel.

Además, se brindarán detalles de las escuelas de iniciación deportiva que se empezarán a desarrollar en Santiago del Estero y se presentarán algunas cuestiones que tienen que ver con la primera reunión de la Fiesta Nacional, programada para octubre en la "Madre de Ciudades".

El Lic. Néstor Colazzo hablará acerca de cómo se arma sobre un proyecto educativo, mientras que el Lic. Alejandro Bianco lo hará sobre "Deporte y salud escolar".

Fernando Duró hablará sobre "Valores y organización del profesor al entrenador" y "Básquet escolar", en tanto que el Dr. José Emilio Jozami disertará acerca de "Legislación del profesor y responsabilidad civil".

Duró se mostró reconfortado por ser partícipe de esta iniciativa. "Estoy muy contento de que me hayan ofrecido este cargo en la Federación Internacional. Como docente y como generador de valores me enorgullece colaborar y trabajar para Santiago, me pone muy contento, estoy muy entusiasmado", comentó el ex entrenador de Olímpico y Quimsa.