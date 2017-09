"La gente de la selección no es la misma que la de Boca"

Fotos EXPERIENCIA. El "Chemo" sabe lo que es enfrentarse a Boca en la Bombonera, pero cree que a la selección la irá a apoyar otro tipo de público.

26/09/2017 -

El entrenador peruano José "Chemo" del Solar opinó que "la gente que irá a ver al seleccionado argentino en la Bombonera no será la misma que va a alentar habitualmente a Boca y no será la misma presión", en referencia al partido que jugarán la Argentina y Perú el próximo 5 de octubre.

Esa noche, el equipo que dirige Jorge Sampaoli se jugará una parada brava ante el conjunto que orienta Ricardo Gareca por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

Perú está cuarto en las Eliminatorias, con 24 unidades, la misma cantidad de puntos que la Argentina, que está quinto por diferencia de gol, y que hoy estaría jugado un repechaje con Nueva Zelanda para poder ir al Mundial de Rusia. "Chemo" del Solar, quien dirigió a Colón de Santa Fe en el 2005 junto con el argentino Juan Antonio Pizzi, consideró que "es cierto que en la Bombonera se siente la presión, es duro, pero debemos aclarar que la hinchada que va a ver a la selección argentina no es la misma que va a ver a Boca todos los domingos. Es otro tipo de público y no es la misma presión", recalcó el ex jugador internacional en declaraciones a el diario deportivo Líbero.

El ex técnico de Sporting Cristal y Universitario recordó su experiencia jugando en la Bombonera. "Con la ‘U’ jugué una vez la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. En Perú ganamos por 1-0 y en la Bombonera perdimos 2-0".