Vino desde Villa Gesell para buscar a su madre biológica

Fotos ESPERANZA. Patricia tiene 53 años y desea encontrar a su mamá y a sus familiares para completar su historia familiar.

26/09/2017 -

Patricia Salvatierra tiene 53 años y desde los 20 busca a su madre biológica. Llegó desde Villa Gesell, donde vive actualmente, para encontrar a la mujer que le dio la vida y la dejó en la casa de una amiga en la localidad de Pampa Mújoy, cuando ella tenía apenas un año y medio.

"Vine a Santiago a buscar a mi mamá biológica. No es la primera búsqueda que hago, sino que hice muchas, pero sin resultados. Encontré muchos familiares por parte de mi papá, que se llama Horacio Moreno, pero de mi mamá no sé nada todavía. Mi documentación dice que nací en febrero del 1963, pero me dijeron que me anotaron un año después", contó Patricia a EL LIBERAL.

"Mi mamá siendo muy joven, alrededor de los 23 años, nos dejó a mí y a mi hermano Luis en Pampa Múyoj, donde ella vivía con mi papá. Ella se separó de él y como no tenía cómo criarnos nos dejó en la casa de una amiga que se llamaba Lucía Pérez, y le decían la "Niña" Pérez", relató.

Contó que su madre se llama Susana Ramona González y que tendría actualmente entre 70 y 80 años. "Son los únicos datos que tengo de ella. No sé si está viva. Soy su hija biológica y la busco porque la quiero conocer y armar el rompecabezas de mi familia. Busco también a sus familiares, que me gustaría que se den a conocer", añadió.

Acompañada de su esposo Isaac, Patricia contó que siendo muy pequeña la separaron de su hermano, pero logró encontrarlo en Buenos Aires. "Ella nos dejó con la familia Pérez, pero crecimos separados con mi hermano, cuando yo tenía un año y medio y él tres meses, aproximadamente. De la casa de los Pérez a mí me llevaron a Ledesma donde me crié con la familia Salvatierra, y mi hermano fue a Suncho Corral donde se crió con la familia Cáceres", dijo.

A los 9 años ella se mudó hasta Garnica, en la provincia de Buenos Aires, donde vivió gran parte de su vida. A su hermano Luis lo buscó por todos lados y lo pudo encontrar en Fiorito en Buenos Aires, hace 16 años. "Nos vemos, mis hijos se ven con mis sobrinos frecuentemente", contó Patricia.

Hace 12 años, Patricia se trasladó a la ciudad de Villa Gesell donde vive con sus cuatro hijos, con su marido Isaac, y sus nietos.

Búsqueda

"Busqué en Facebook y encontré el grupo ‘Amigos Santiago del Estero’ y en otros grupos que me aportaron datos. Me dijeron que mi mamá supuestamente vivía en Sacháyoj. Vinimos directo para ahí, pero todavía no tuvimos resultados", añadió Patricia.

También señaló que su madre "sería del pueblo que se llama Barrancas Coloradas, pero cuando se juntó con mi papá se quedó en Pampa Múyoj".

"Quiero conocerla, saber en qué condiciones vive, si necesita ayuda o no. Vine a Santiago exclusivamente para decirle ‘aquí estoy’", expresó.

Patricia se quedará hasta el viernes en Santiago. Quienes deseen aportar datos sobre su madre pueden comunicarse a los teléfonos: (02267) 15533253 / (02255) 474971.