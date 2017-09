Nicolás debutará en Catamarca

Fotos REFERENTE. Fernando Small será el líder del plantel de Nicolás Avellaneda, que volverá a jugar el Federal.

26/09/2017 -

Nicolás Avellaneda está enfocado desde ayer en lo que será su primer desafío en la temporada 2017/18 del Torneo Federal: el debut del viernes 20 de octubre ante Hindú BBC de Catamarca, en calidad de visitante.

El equipo de Guillermo Aliende está de pretemporada en nuestra ciudad para llegar en óptimas condiciones a ese partido, que marcará su regreso a la tercera categoría del básquet argentino, donde integrará la División NOA de la Conferencia Norte.

Tras el debut, Nicolás enfrentará el viernes 27 de octubre a Tucumán BB, en su primer compromiso en condición de local. Ese partido se jugará en los estadios de Quimsa u Olímpico, dependiendo de cuál de ellos esté disponible.

Por su parte, el partido inaugural fue programado para el viernes 13 de octubre y tendrá como protagonistas a Ciudadela Básquet y Tucumán BB, el equipo de los santiagueños Víctor Hugo Cajal y Juan Ángel López.

Nicolás compartirá grupo con Unión Orán de Salta, El Tribuno de Salta, Juan Bautista Alberdi de Tucumán, Ciudadela Básquet de Tucumán, Hindú Club de Catamarca y Tucumán BB.

Calendario de octubre

13/10: Ciudadela Básquet vs. Tucumán BB y El Tribuno vs. Unión Orán.

15/10: Hindú BBC vs. Alberdi.

20/10: Unión Orán vs. Ciudadela Básquet, Alberdi vs. El Tribuno e Hindú BBC vs. Nicolás Avellaneda.

27/10: Ciudadela Básquet vs. Alberdi, Nicolás Avellaneda vs. Tucumán BB y Unión Orán vs. Hindú BBC.

29/10: Tucumán BB vs. Alberdi, Nicolás Avellaneda vs. Ciudadela Básquet y El Tribuno vs. Hindú BBC.