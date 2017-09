Policía apaleó a su novia acusándola de una infidelidad

Fotos Musa ya está en libertad, pero la causa continúa inalterable.

Un subinspector de la Policía provincial enfrenta un proceso penal, acusado de agredir a trompadas a su pareja y endilgarle un amorío "con un agente".

El incidente tiene de protagonistas a un oficial de apellido Musa y a su pareja de apellido Ávila, según se desprende de la investigación que es edificada por la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5 y la fiscal Andrea Juárez.

El caso comenzó cuando el oficial se presentó en la Comisaría y avisó que llevaba en su vehículo a su pareja. "Me anda c.... con un agente. Ahora está mal; la llevé a un hospital, pero no la quieren tener", habría argumentado el policía.

Por lógica y prudencia, la policía hizo descender a la joven y la llevó a una oficina para escucharla.

Allí, Ávila habría ofrecido una versión muy diferente, dejando en claro que en realidad Musa la apaleó como otras tantas veces.

Hartazgo

Según Ávila, estaba cansada de denunciarlo sin que nadie hiciera algo.

Ante este cuadro, la funconaria policial que la atendió le informó a Musa que la situación no asomaba nada fácil para él.

"Ya sabía que esta p... iba a darme problemas", habría respondido Musa. Entonces arrancó una causa por violencia de género y la mujer fue asistida por el médico de policía, quien diagnosticó heridas (en la cabeza) y 5 días de curación.

Urgente, la fiscal Andrea Juárez le impuso un parate al subinspector; lo detuvo y lo alojó en la sede del Cuerpo Guardia de Infantería. Se realizaron pericias múltiples y en la víspera se concretó la audiencia de excarcelación, la que fue supeditada a una serie de reglas de conducta que Musa deberá seguir a rajatabla.

Nadie mejor que él para procesar y digerir que si se aleja del espíritu de la resolución de la jueza de Género, Norma Elizabeth Morán, regresará "sin chistar" a la base de Infantería. No puede acercarse a Ávila, menos procurar contactarla por ninguna vía.

En forma paralela, Jefatura anunció a la Fiscalía que el efectivo comenzará un tratamiento psicológico, caso contrario será difícil que vuelva al trabajo.