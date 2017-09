Desgarrador: Zaccanti reveló que fue abusada

26/09/2017 -

Florencia Zaccanti habló sobre un duro momento que tuvo que pasar cuando era chica. "Yo tenía creo que cinco años y había una familia amiga y había un pibito que en ese momento tenía quince años y jugábamos a las escondidas. Hoy cuando me pongo a ver esas cosas y pensar lo que el pibe me pedía hacer, era un abuso", dijo en el ciclo televisivo de Nicolás Magaldi. "Yo era muy chica y siento que hoy lo que me hizo el pibe me cambió. La gente me ve en la tele o me escucha hablar cómo hablo yo sobre el sexo, todo el mundo te cataloga de puta o de gato y yo siempre digo lo mismo: ‘ojalá hubiese sido puta, eso me hubiese simplificado un montón de cosas’. Yo he pasado hambre, me costó mucho conseguir trabajo y creo que hoy sería una piba totalmente distinta", aseguró.

"Creo que mi descargo a la sociedad es hablando de sexo, hacerme la que no me importa nada y me mata, porque a mí me mató mi infancia. Lo que me pasó me cambió para toda la vida y yo hoy sufro", concluyó bañada en lágrimas y con evidente dolor en su voz.