Y un día Gasalla se fue dejando sola a Susana

Amenazó varias veces con irse, pero volvió. Amagó con dejarla sola, pero retornó al plató donde da vida a esa abuela irreverente como también a esa empleada pública particular. Y, finalmente, después de los encontronazos que tuvo con su par Fátima Florez, Antonio Gasalla pegó el portazo y dejó a Susana Giménez, su amiga. Según él, es por razones laborales, específicamente para hacer teatro en una ciudad de EE.UU.

Este domingo fue un día extraño para Gasalla y Giménez. Si bien la historia comenzó a escribirse durante la semana, cuando se hablaba de que el humorista le había enviado una carta documento a la producción del ciclo por sentir que no le cumplían lo pactado en el contrato, antes y durante el sketch de "La empleada pública" hubo un clima tenso.

Durante el desarrollo de "La empleada pública" llamó la atención que su personaje de Flora tuviera tan poca participación durante la charla con Felipe y Tamara Pettinato. Duró 37 minutos, pero fue casi todo un ida y vuelta entre "la González" (personaje de Susana) y el hijo de Roberto, que contaba cosas sobre su ídolo Michael Jackson. Inclusive al final ocurrió algo que molestó mucho a Gasalla. Y fue que lo levantaron del aire para darle paso a los bailarines de Susana sin dejarlo siquiera cerrar el sketch con el tradicional "se van para atráaaaaaassss" de Flora. Mientras interactuaba con la tribuna y mandaba saludos a las localidades de la gente que le gritaba su barrio o ciudad, desapareció abruptamente de la pantalla.

Con Marcelo Polino

Antes, Gasalla explicó en una comunicación telefónica con Marcelo Polino para "Ponele la firma" (América, domingo a las 19) y reconoció lo que tanto su abogado Miguel Ángel Pierri como la producción de Susana habían negado: la renuncia del cómico mediante carta documento cumpliendo una cláusula de su contrato.

"Yo hice mi contrato con Susana con la posibilidad de irme para esta época del año (tiene trabajo en Nueva Jersey). Con ella todavía no hablé, pero ya lo sabe, porque antes de empezar firmamos una cláusula diciendo que puedo irme en este momento", aclaró el humorista argentino.

"Con Susana no hablé, no se habla mucho con ella. Está en su camarín, peinándose y maquillándose y yo en el mío poniéndome la peluca. Cuando nos vemos, nos vemos frente a la cámara. Ella ya sabe (que se va), antes de empezar puse la cláusula", reiteró. El destacado artista desmintió que su decisión tuviera que ver con un problema con Fátima Florez: "Esto no tiene nada que ver con mala relación con Fátima, nada que ver... yo en cuatro años cumplo 80 y trabajo desde los años 60. Una sola vez hubo un problema cuando hizo Cristina Kirchner y teníamos a Lanata y ella habló casi todo el tiempo que teníamos para hacer La empleada pública", admitió el gran Gasalla. El actor destacó ante la consulta de si él había recomendado a la imitadora que "yo no permití que entrara Fátima en el sketch. Simplemente no lo sabía. En el programa de Susana yo no me entero ni quién viene.. yo esperé que pasara esto para ver hasta cuándo tendríamos posibilidad de hablar. Con Susana tenemos un gran conocimiento de muchos años y ella sabía que me podía ir desde de que firmé el contrato". Ante las repreguntas del panel, el humorista subió el tono de su voz y casi a los gritos argumentó: "Yo veo televisión y la gente todo el tiempo se va de un programa o entra de un canal al otro. Yo no lo veo nada raro a este tema. ¿Soy culpable por irme? Susana cuando tiene que viajar viaja y yo también. ¡Déjense de joder! La empleada se va con mi contrato", cerró.