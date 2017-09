La Casán confesó que fue "gato" y "prostituta"

26/09/2017 -

Moria Casán no conoce de términos medios cuando emite opiniones sobre determinados temas, sean éstos de la farándula o la política. Y en el caso por el que la convocaron en "Intrusos", mucho menos se iba a callar.

Es que defendió, con toda su fuerza, a Sofía Gala, su hija que había generado polémicas luego de haber sostenido, en plena promoción de su película "Alanis", que "No me parece más digno ser moza que puta". Y Moria no anduvo con vueltas cuando le preguntaron si le pagaron por sexo. "Era menor de edad y sin ninguna necesidad económica. Elegí dar mi cuerpo por alguna razón interior", aseguró la siempre provocadora artista argentina.

Moria: "Yo he sido prostituta". Rial: "¿Te han pagado?" Moria: "Obvio. Recontra gato fui yo". Rial: "¿Vos cobraste por sexo?" Moria: "Me pagaron por sexo. No cobré, me ofrecían y yo aceptaba y me encantaba". Así fue el diálogo que mantuvo con Jorge Rial en Intrusos, antes de que la diva revelara cómo fueron sus comienzos. "Te voy a contar cómo fue la primera vez. No sé si es el horario adecuado. I’m sorry", bromeó Moria.

"Yo sufrí un abuso de chica de un familiar muy cercano. Y se ve que, si bien lo desdramaticé y nunca me pregunté ¿por qué me pasa esto a mí?, algo habrá quedado. Un día estaba estudiando geografía en el secundario, me agarra como un ataque y dije: ‘Voy a salir a la calle, tengo que levantarme a un tipo que sea grande, voy a estar con él y me tiene que pagar’", relató la actriz.

"Y fui a la calle para levantarme un tipo por primera vez y que me pagara. Por supuesto que me dio asco, me fui a bañar, lo hice bañar a él, e hice que me diera la plata antes. Lo que hice no importa, porque también podés no hacer y jugar", aclaró.

Y continuó: "Volví, la pasé bien y me encantó. Entonces, tenía como una especie de doble vida muy clandestina".

Moria aseguró que eso produjo que casi perdiera el año lectivo porque, a raíz de ese hecho, dejó de presentarse a las clases de geografía y estuvo a punto de quedarse libre por las faltas.

"No podía estudiar geografía porque ese libro me había disparado eso en ese momento...", explicó. Ante la pregunta de Rial sobre si ella consideraba que había ejercido la prostitución, respondió: "No sé si ejercí la prostitución por ese hecho. Tampoco me puse en una esquina con la carterita a yirar. La pasé bien. Después elegí otra cosa, pero el teatro de revista era parecido a una prostitución".