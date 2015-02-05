CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Septiembre 2017
A LAS 23.00 ESPECIAL SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 21:49 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN MIÉRCOLES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 BOB ESPONJA
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 ESPECIAL SUSANA GIMÉNEZ
00.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EL CLAN DE LOS SURICATOS
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.31 MAMÁ POR ENCARGO
08.31 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
08.45 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
11.36 FUERZA G
13.24 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
15.09 EL SECRETO DE ADALINE
17.22 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
20.14 EL CÓDIGO DEL MIEDO
22.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
TCM
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.28 JIMI HENDRIX
11.23 INTRIGA INTERNACIONAL
13.55 EL JINETE PÁLIDO
16.02 UN ROMANCE PELIGROSO
18.21 EL JUEZ
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 JUMANJI
22.53 TRON
TNT
07.35 CUANDO TE ENCUENTRE
09.29 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
11.21 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
13.29 WALL-E
15.22 EL CAZA RECOMPENSAS
17.29 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
19.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS
22.00 PERROS DE PAJA
00.03 DESTINO FINAL 5
01.51 LA COLONIA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LIBERAR A BENSON
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VIDAS CAUTIVAS
11.00 HOUSE M.D., KNOWN UNKNOWNS
12.00 HOUSE M.D., TEAMWORK
13.00 IT TAKES A KILLER, LA PASANTE DESAPARECIDA
13.30 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
16.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN
17.00 HOUSE M.D., WILSON
18.00 ELEMENTARY, CÓMO SE HACE LA SALCHICHA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, TRAGEDIA AMERICANA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, ASUNTOS INTERNOS
21.00 LUCIFER
22.00 LUCIFER
23.00 LUCY
24.40 BATES MOTEL, EL CUERPO
01.30 BATES MOTEL, HORAS DE VISITA
STUDIO UNIVERSAL
09.40 #AMORENTRÁNSITO
11.20 KAMIKAZE
13.10 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
15.25 HOMBRES MISTERIOSOS
18.05 ZOOLANDER
20.00 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY
22.00 EL DILEMA
24.25 ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH?
02.50 EL DILEMA
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
+ VIERNES 29, A LAS 22, ANIVERSALMENTE EPISODIO 3, CON TUS MONITORES, LAGARTOS DUB, ROCK LOCAL, AGITOR Y ROADIE (TUCUMÁN).
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA
(LIBERTAD Nº 175)
+ VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
+ SÁBADO 30, A LAS 21, 50 AÑOS DE ROCK NACIONAL CON SHUTE REGGAE Y VINTAGE BAND. INVITADOS: GUSTAVO GALVÁN, VERO SARDAÑA Y DIEGO ABDALA.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+ JUEVES 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
+ SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON SU STAND UP COMEDY.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
CINES
SUNSTAR
LOCOS POR LAS NUECES (3D).
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/09 -17.30 (Cast)
ANNABELLE (2D).
TERROR (+ 13 AÑOS
27/09-19:30 (Cast) 22:20 (Subt)
IT (2D).
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
27-09-16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (Subt)
EMOJI: LA PELÍCULA (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/09 -17:15 (Cast)
RETIRO VOLUNTARIO
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/09- 20.00 (Subt)
VIENTO SALVAJE (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
27/09- 22:30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/09 -16:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D).
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/09- 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2 ATP
CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP.
CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS DÍAS)