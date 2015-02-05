CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Septiembre 2017

A LAS 23.00 ESPECIAL SUSANA GIMÉNEZ

Hoy 21:49 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN MIÉRCOLES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 BOB ESPONJA

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 ESPECIAL SUSANA GIMÉNEZ

00.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EL CLAN DE LOS SURICATOS

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.31 MAMÁ POR ENCARGO

08.31 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

08.45 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

11.36 FUERZA G

13.24 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

15.09 EL SECRETO DE ADALINE

17.22 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

20.14 EL CÓDIGO DEL MIEDO

22.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

TCM

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.28 JIMI HENDRIX

11.23 INTRIGA INTERNACIONAL

13.55 EL JINETE PÁLIDO

16.02 UN ROMANCE PELIGROSO

18.21 EL JUEZ

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 JUMANJI

22.53 TRON

TNT

07.35 CUANDO TE ENCUENTRE

09.29 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

11.21 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

13.29 WALL-E

15.22 EL CAZA RECOMPENSAS

17.29 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

19.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS

22.00 PERROS DE PAJA

00.03 DESTINO FINAL 5

01.51 LA COLONIA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LIBERAR A BENSON

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VIDAS CAUTIVAS

11.00 HOUSE M.D., KNOWN UNKNOWNS

12.00 HOUSE M.D., TEAMWORK

13.00 IT TAKES A KILLER, LA PASANTE DESAPARECIDA

13.30 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

16.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN

17.00 HOUSE M.D., WILSON

18.00 ELEMENTARY, CÓMO SE HACE LA SALCHICHA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, TRAGEDIA AMERICANA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, ASUNTOS INTERNOS

21.00 LUCIFER

22.00 LUCIFER

23.00 LUCY

24.40 BATES MOTEL, EL CUERPO

01.30 BATES MOTEL, HORAS DE VISITA

STUDIO UNIVERSAL

09.40 #AMORENTRÁNSITO

11.20 KAMIKAZE

13.10 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

15.25 HOMBRES MISTERIOSOS

18.05 ZOOLANDER

20.00 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY

22.00 EL DILEMA

24.25 ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH?

02.50 EL DILEMA

A DÓNDE IR

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

+ VIERNES 29, A LAS 22, ANIVERSALMENTE EPISODIO 3, CON TUS MONITORES, LAGARTOS DUB, ROCK LOCAL, AGITOR Y ROADIE (TUCUMÁN).

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA

(LIBERTAD Nº 175)

+ VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

+ SÁBADO 30, A LAS 21, 50 AÑOS DE ROCK NACIONAL CON SHUTE REGGAE Y VINTAGE BAND. INVITADOS: GUSTAVO GALVÁN, VERO SARDAÑA Y DIEGO ABDALA.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

+ JUEVES 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

+ SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON SU STAND UP COMEDY.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

CINES

SUNSTAR

LOCOS POR LAS NUECES (3D).

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/09 -17.30 (Cast)

ANNABELLE (2D).

TERROR (+ 13 AÑOS

27/09-19:30 (Cast) 22:20 (Subt)

IT (2D).

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

27-09-16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (Subt)

EMOJI: LA PELÍCULA (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/09 -17:15 (Cast)

RETIRO VOLUNTARIO

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/09- 20.00 (Subt)

VIENTO SALVAJE (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

27/09- 22:30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/09 -16:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D).

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/09- 22:30 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP.

CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS DÍAS)

 
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