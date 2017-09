FÚNEBRES | 27 de Septiembre de 2017

Hoy 22:10 - FALLECIMIENTOS





- Diego Alberto Basualdo

- Hugo Gómez (La Banda)

- Karina Noemí Beltrán (La Banda)

- Hugo Orlando Almada

- Lilia Lucía Tapia (Frías)

- Alfredo Argañaraz (La Banda)

- Manuel Marcelo Ponce

- Ramón Alberto Cisneros

- Luis Antonio Guevara

- Dolores de Jesús Corzo (La Banda)

Sepelios Participaciones

Sepelios Participaciones





ALMADA, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Sus hermanos Rogelio, Rafaela, Nely, Sara, Pichu, sobrinos, sobrinos nietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

CISNEROS, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Sus hijos Pablo Ariel, hija política Sofía, nietos Lisandro, Ludmila, Lara y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CISNEROS, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Sara Evelina Monicci e hijos Amado, Luis y Marcela Azar, acompañamos a Raly y Pablo en tan doloroso momento. rogamos oraciones por el querido tío Ramón.

CISNEROS, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Pochola Herrera de Pece, sus hijos Paco, Nengui, Chichita, Aludia y sus flias., participan su fallecimiento, elevan oraciones a Dios por el eterno descanso del alma de nuestro amigo Ramoncito y por una cristiana resignación de sus hijos Roly, Pablito y flia.

CISNEROS, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Norma Boix, María Inés Acuña Boix y flia., participan el fallecimiento de su estimado amigo Ramón, elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

COLANTONIO, DANIEL HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 25/9/17|. Participamos con sincero afecto, sintiendo mucho por el momento tan doloroso que les toca atravesar a toda la familia. Muy especialmente a los abuelos Luis y Chita a quienes nos une gran amistad de años, rogando a Dios que este joven esté a su lado eternamente gozando de paz Celestial. Gustavo, Ricardo y José Gonzalez. Ana María, Silvia, Irma Zorrilla y Héctor (Colino) Marquetti.

GUEVARA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su esposa Francisca Haro, hijos Rodrigo, Valeria, Adriana, Martín, nietos, Luciana, Lourdes, Nicolás, Victoria, Martina, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUEVARA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". José Haro, María Rosa Pece, sus hijos y nietos acompañan a Paca, a sus hijos y nietos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ VDA. KOFLER, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Amalia, Eduardo, Fanny, Ramona y Walter Sayago Moya participan el fallecimiento de la querida Yoly, amiga y vecina de la infancia. Ruegan cristiana resignación a su familia.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Llena de luz, llena de vida, con esa sonrisa mágica, tus abrazos eternos, asi vivirás por siempre en nuestros corazones. Reina madre, nuestra María cocinera, gracias por tanto amor Michila hasta siempre. Su hijo Juan Abascal, su esposa Tere Corvalán, sus nietos Euge y Álvaro, su nieto político Marce, su consuegra Tere Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Los compañeros de OSSSB. Dr. Trejo Beltrame, Lidia Casini, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del supervisor Juan Abascal.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Los amigos y compañeros de trabajo de su hijo Juan Abascal: Rubén Horacio, Castellini; Carlos A., Juárez; Manuel Hernández; Reynaldo Lencinas; Jorge Moreno; Mario, Bejarano; José Luis Pistamiglio; Mercedes Achaval; Ramón César Canceco; Luna, Manuel; Torres, Walter; Lescano, Mario; Rojas, Ramón; Argañaraz, Jose; Cofrancesco, Jose; Gomez, Diego; Larrosa, José y sus respectivas familias, participan su fallecimiento acompañando en el dolor con oraciones por su descanso.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Lamentamos tremenda pérdida... Pero en el cielo también hay música. Tus amigos: Alejandro Bruhn Gauna, Arq. Jonhy Robles Avalos, Arq. Rene Garzón, Ing. Juan Lencina, Hugo Mansilla, Horacio Hamman, Dra. Chesira Gaona, Dra. Maicy Zavala, Dr. Ramón Meossi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Nelly de Basbús, sus hijos Abelardo, Luis y Josefa, Nelly , Patricia, Eugenia y Carlos, Marcelo y Daniela, Beatriz y Orlando, Cecilia y Pablo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Abelardo Basbús, sus hijos Martín y Sebastián, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". El personal del Agrupamiento Nº 86124 con sede en El Deán participa el fallecimiento de la mamá de la Prof. Dora Abascal. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Señor, ya esta ante ti, dale el descanso eterno". Los compañeros de su hijo Germán: Miguel Llapur, Sebastián Gutiérrez, Sergio Daveri, Mego Jimenez, Claudia Orellana y Julia Juárez, participan con profundo dolor.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Los compañeros del Dpto. de Rendición de Cuentas, participan el fallecimiento de la madre del compañero Germán Abascal y ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|.Comunidad Educativa del Colegio Nuestra Señora de Luján, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre politica del Sr. rector César Silva. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Compañeros de su hijo Germán, del Dpto. Auditoría participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Carolina, Betty y Juan Fantasía participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Abre tus brazos Señor para recibir a tu hija". La Comunidad religiosa y educativa de los Niveles Inicial, Primario y Secundario del Colegio Madre Mercedes Guerra participan el fallecimiento de la madre de su querida compañera Graciela Abascal. Ruegan oraciones por su alma.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la Luz que no tiene fin". Lic. Mariano Valentini y familia participan el fallecimiento de la mamá de su compañera Graciela Abascal. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Los compañeros de trabajo del Dpto. Habilitación, de su hijo Germán Abascal: Sara Susana Abdulajad, Lucía Almada, Gustavo Lezana, Ricardo Santillán y Felipe García participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Comunidad Educativa del Colegio Santa Dorotea participa el fallecimiento de la madre politica del rector César Silva. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Laicos de la Familia de Annunciata Cochetti, participan el fallecimiento de la madre de Gachy y César. Eleva oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Lito, Ana María, Florencia, María Victoria, Leandro y Franco acompañan a sus amigos en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". La comunidad religiosa y educativa del Instituto Madre Mercedes Guerra participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera de tareas en los distintos niveles de la institucion Sra. Graciela Abascal. Eleva oraciones en su memoria. Acompaña a la familia en este difícil momento.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Los compañeros del Nivel Secundario de su hija Gachy: Silvi, Marce, Lucy, Magui, Mecha, Ramón, Fernando, Maria Rosa, Naty, Mony, Kelly, José, Martín, Analía, David, Marta y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este doloroso momento.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Dr. Víctor Manuel Rotondo (h), Dra. María Fernanda Llugdar de Rotondo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia., en este doloroso momento. ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Banda Musical "Abraxas " con Tito Galván, Quique Villalva, Gaby Ferreyra y Víctor Rotondo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su compañero y gran amigo Juan Abascal y flia., en este momento de dolor. Rueegan oraciones en su memoria.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. El Señor te reciba en sus brazos.Vecinos de calle Misiones al 800: Flias de: Landriel, Lewis, Minich, Ponce, Lopez, Vega, Amadey, Avila, Villarreal Elvira, Villarreal Rodolfo, Ruiz, Bulacio, Lencina, Jerez, Peralta, Sarmiento, Carabajal, Martin, Ibarra, Pavón, participan su fallecimiento, acompañan con cariño a sus hijos Graciela y César y nieto Francisca, en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Omar Blázquez, su esposa Tere Luna, sus hijos Pablo y Mirna participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, MANUEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su esposa Marina Pérez, sus hijos Marcelo, Oscar, Mauro, hijos pol. Claudia, nieto Marcelo y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 11. Casa de duelo Sala 2 P.L. Gallo 330 SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PONCE, MANUEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Ing. José Félix Alfano, participa el fallecimiento del compañero de trabajo Manuel. Ruega oraciones en su memoria.

PONCE, MANUEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Compañeros de trabajo de su hijo Marcelo de Zona Vial Nº 1 "C", participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, MANUEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Los compañeros de su hijo Mauro de Estación Hídrica Nº 5 Colonia Dora; Jorge Argañaraz, Félix Vázquez, Carlos Pereyra y Roque Carrizo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUEVEDO DE MONTENEGRO, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. CPN Norberto José Zanni participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

QUEVEDO DE MONTENEGRO, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Leyenda Cardoso de Barrera participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

RODINI, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Su hermana política Neli, sus sobrinos Gringa, Pilin, Tito y Mabel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODINI, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano político Domingo González, sus sobrinas Ani, Cristina, Adriana, Elina y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento. "Tío Luis descansa en paz junto a tu hijo Dani". Elevamos oraciones en su memoria.

RODINI, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su prima Estela Rodini, sus hijos Dra. Fabiana, Lic. Anabel Alvarez, Agustin Herrera, Fabio Paz, Antonella Pelizari y su nieto Felipe Herrera, acompañan a sus familiares en este duro momento.

RODINI, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá y todo el que cree, no morirá jamás. Tu hermana Mercedes E. Rodini, sobrinos Adrián, Magaly y Julio, sobrinos políticos Rita y José, sobrinos nietos Matías, Nicolás, Camila, Luciana y Benjamin, participan con dolor su fallecimiento.

RODINI, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá, y todo el que cree, no morirá jamás. Tu hermana Mercedes E. Rodini, sobrinos Adrián, Magaly y Julio, sobrinos políticos Rita, y José, sobrinos nietos Matias, Nicolas, Camila, Luciana y Benjamín, participan con dolor su fallecimiento.

RODINI, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Tus primos Celina, Yatu, Dilsa y Marcelo con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA DE FUENTES, NORA ALICIA (q.e.p.d) Falleció el 25/9/17|. La Honorable Comision Directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de la esposa de su afiliado Carlos Fuentes, acompaña en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

TREJO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. El Dpto. de Lengua y Literatura del Col. Ing. J. Newbery participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. rectora María Isabel Trejo. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





CORBALÁN, CARLOS DELFOR - LARCHER, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Fallecieron el 23/9/13 y el 8/4/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse cuatro años y cinco meses de sus respectivos fallecimientos. Ruegan oraciones en sus queridas memorias.

ELÍAS, JULIO (Turco) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. "Viejo, mi querido viejo". Te he sufrido y te he llorado. Aún siento que nada me puede consolar. Pues te he perdido. Te has ido para siempre, pero nos quedó tu hermoso recuerdo, tu olor, tus consejos ¡Cómo cuesta aceptarlo! ¡Te llevamos en el corazón! ¡te amamos! Su esposa Jacke, sus hijos Damián, rosita, Claudia, Federico, sus hijos políticos Noelia, Luis, Jorge, sus nietos Oriana, Julio Gael, Josué Simón, Martina, Morena, su querida amiga Adriana. Invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado. Corazón de Jesús, al cumplirse tres meses de su partida hacia el Señor.

HERRERA DE CONCHA, ASCENCIÓN DEL TRÁNSITO - CONCHA, TOMÁS (q.e.p.d.) Fallecieron el 27/9/16 y el 21/9/79|. Su hijo Luis Concha y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año y treinta y ocho años de sus respectivos fallecimiento. Ruegan oraciones en sus queridas memorias.

SALVATIERRA, OLGA BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Pasaron nueve días de tu partida mamita querida!! La tristeza que siento está intacta pero sé que este era el momento que Dios nuestro Señor eligió para llevarte. Ahora sos mi ángel protector. ¡Te extraño y te amo como siempre! Su hija Myriam agradece tanto cariño a familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo e invita a la misa a realizarse hoy en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs.





ARGAÑARAZ, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su esposa Vicenta y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

ARGAÑARAZ, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su hija Graciela Liliana Argañaraz, nietas Romina Micaela Díaz y Virginia Díaz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración a su memoria.

ARGAÑARAZ, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Sus hijos/as Mirta, Carlos, Blanca, Julia, Enrique, Norma, Graciela, Vicente, Julio, Silvia, Zulma, Rodolfo, Adolfo y Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración a su memoria.

ARGAÑARAZ, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Sus hijos/as, hijos/as políticos, nietos, bisnietos participan con dolor su partida. Ruegan oración a su memoria.

ARGAÑARAZ, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su hijo Rodolfo Ernesto Argañaraz, participa con dolor su partida. Ruega oraciones a su memoria.

ARGAÑARAZ, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su hija Zulma Estela Argañaraz, participa con dolor su partida. Ruega oración a su memoria.

ARGAÑARAZ, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su hija Julia Argentina Argañaraz, sus nietos Miguel Ernesto Ruiz, Nélida Isabel Ruiz y Marcos Darío Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración a su memoria.

BELTRÁN, KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Querida Karina te fuiste inesperadamente dejándonos una profunda tristeza. Sus padres Tano y Noemí, tu hermana, tíos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo San Luis Nº 596. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Sus padres Noemi y Tano, su hermana Noelia, su novio Luis Figueroa y flia, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BELTRÁN, KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. María Rodriguez, Norma Beñatena, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN, KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Alicia Beñatena y flia, participan con dolor el fallecimiento de la querida Karina. "Fuiste un Sol que acariciabas a todo hogar que llegabas, nunca te voy a olvidar". Rogamos oraciones en tu querida memoria y resignación para tu familia.

BELTRÁN, KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Me acompañaste 8 años, los mejores de mi vida, todavia me pregunto porque te fuiste tan repentinamente. Con amor, Luis Figueroa. Elevo oraciones en tu querida memoria.

BELTRÁN, KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Nos veremos en el cielo para continuar el abrazo". Sus amigos del tango participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Los integrantes de GAF S.R.L. concesionarios de Confitería de Casino del Sol Banda, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Tú me librarás del lazo que me tienden porque eres mi refugio". Tus vecinos de siempre de la calle San Luis: Flias Rodriguez; Espíndola, Urich, Santillán, Luna, Lizondo, Oliva, Aranda, Pereyra, Soria, Carletti y Cortez, con profundo dolor acompañan a tus fliares, por tu inesperada partida. Pedimos una oración en tu memoria.

BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Oh Señor y Dios mío, clamé a ti y me has sanado". Tus amigos de Despensa Tati que nunca te olvidarán. Acompañan en este duro trance a su flia. Ruegan una oración en su memoria.

BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Confortada por la Religión Católica. Fuiste luz, amiga, compañera, hija, sobrina y hermana con fuerza y fe inquebrantable. Hoy partes al encuentro con el Señor. Descansa en paz. Compañeros y Comunidad Educativa de la Escuela Nº 55 "Amadeo Jacques", del turno tarde, acompañan en el dolor a familiares de la Srta. Graciela Beltrán y ruegan oraciones en su memoria.

CORZO DE BELMONTE, DOLORES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus hijos Raúl, Liliana, Alicia, Silvia, Marta, Adolfo, H. pol. Alejandra, Walter, Toti, Santos, nietos, bisnietos y demás fam. Participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORZO DE BELMONTE, DOLORES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Descansa en paz querida y buena Lola. Sus compadres y amigos Miguel A Miranda, Juana Urquiza de Miranda y sus hijos Alejandro y flia, Mariano y flia, Andrea y flia, Lucas y flia, Jorge y Aldana Miranda, acompañan a su shijos y fliares en este momento doloroso. Piden al Señor por al resignación de todos.

GÓMEZ, HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su esposa Sonia Ibáñez, hijos David, Vanesa, Carolina, Hugo, Jose, Vero, Maxi, h.polit., nietos, su amiga Lidia Ovejero y flia. y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

















BASUALDO, DIEGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su esposa Marisa Ibarra, su madre Olga Paz, hermanos Mariela, Viviana, Marcela, Matias, Maxi, Ariel y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio local. Casa de duelo Antilo. Dpto. Capital. EMPRESA SANTIAGO.

BASUALDO, DIEGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 779 "Pascual Luis Medina" y el Jardín Nº 223 "Rosita" de la localidad de Antilo participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex alumno y elevan plegarias por su descanso eterno y por la cristiana resignación de sus familiares.

CAPPELLETTI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Señor, dale el descanso eterno. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí. Caruso Cia. de Seguros- EMPRESA MANZINO.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Te despiden con cariño. Sus tíos Dora y Alejandro Darchuk, sus primos Alejandro, Gustavo, Tania, Javier, Ludmila y Nadia y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Sus tíos Federico Mikkelsen Loth, su esposa María Cristina Hoff, sus hijos Christian Federico, Deborath María, Javier Maximiliano y Lorena Alejandra y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala, sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Promoción 1980 de la escuela Piloto Nº 1, Maximio S. Victoria participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra ex compañera Teresita. Se ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "...Y el padre amoroso la recibió en sus brazos, al regreso a la casa paterna..." Héctor Yocca Acuña acompaña a su muy querida familia en tan doloroso momento y pide por el descanso en paz de su alma. Que Dios les regale la Resignación Cristiana a sus seres queridos. Que descanse en paz.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Dra. Eve Liz Coronel, Ing. Gustavo López y sus hijas Laura, Lucia y Lourdes, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de sus amigos Tere y Carli Soler. Ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Roberto Nuno, su esposa Estela Maris y sus hijos Roberto Merihs y familia, Viviana Marcela y familia y Stella Maris y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Ricardo Cruz y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Ernesto Schammas, sus hijos Selena, Federico, Malena y Mercedes y el Programa Espíritus de Mi Tierra, participan con profundo pesar y dolor el fallecimiento de su amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Omar Blázquez, su esposa Tere Luna, sus hijos Pablo y Mirna participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Teresita y Carli y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Lucía Bolomo, sus hijos Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Tosi Cisneros, Lastenia Soria e hijos participan con dolor el fallecimiento de la hermana de Teresita y Carlos. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 114 "Despertar" participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Luis Rodolfo Paz, su esposa María Alicia Cáceres de Paz, sus hijos Rody, Roxana, Hugo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Marijó. Acompañan a Jorge y a sus hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DARCHUK DE CÁCERES, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Francisco Lepori, Roxana Paz, sus hijas Florencia, Belén y Sol participan con profundo dolor el fallecimiento de Marijó. Acompañan a Jorge y a sus hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Marina Tapia de Dorado, sus hijos Ramón, Marina y Hugo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Recíbela Señor en tu regazo en su partida al Reino Celestial". Su sobrino nieto Mario Martínez y su esposa Adriana participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tu hija en el afecto Lic. Marga Tapia, sus hijos Jorge y Mario, su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín de Frías.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "El Señor es mi pastor nada me faltará en verdes praderas Él me hará descansr". Víctor Marianí, sus hijas Zully y Yanina Marianí, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de su amiga Marga Tapia. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Roberto Soria y Marqueza Soria de Cadamuro y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con afecto, rogando cristiana resignación. Frías.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "El Señor dijo: el que crea en mi gozará de la vida eterna". Mirta Angélica Rojas, María Soledad y María Celeste González participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación a su familia. (Frías).

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. 17 El personal directivo, docente y comunidad toda de la Esc. Nº 17 "Félix Frías" participa con dolor el fallecimiento de la tía de los colegas Profesores María Agustina Quinteros y Mario Adolfo Martínez. Ruegan oraciones en su memoria y pornta resignación a sus seres queridos. Frías.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Las colegas del Prof. Mario Adolfo Martínez, del turno tarde, de la Esc. Félix Frías Nº 17 "Félix Frías" participan del fallecimiento de su sra. tía. Ruegan pronta resignación a sus familiares. (Frías).

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dora Coronel, Betín Vázquez, Valeria Vázquez, Juani Vázquez y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la tía de su amiga Marga Tapia y familia. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Mercedes Andrada e hijos, participan con dolor el fallecimiento de la querida Lilia y acompañan en el dolor a sus sobrinos y amigos Marga Tapia, Jorge y Mario Martinez. Ruegan una oración en su memoria.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Marta Ozán y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña en este duro momento a sus sobrinos Marga Tapia, Jorge, Mario y respectivas familias. Choya.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 3 Fray Cayetano Rodriguez de la localidad de San Pedro participa con dolor el fallecimiento de la tía del director suplente de este colegio, Jorge Martinez. Choya.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Nora de Villalba y flia. participa el fallecimiento y acompaña en el dolor a su sobrina Marga Tapia. Choya.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Jesús Serrano y flia. acompaña en el dolor a sus sobrinos Marga, Mario, Jorge y demás familiares. Elevan plegarias por su descanso. Choya.

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Roxana y Miguel Passini participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de su querida amiga Marga. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.





ROBLE, JOSÉ LÍDORO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/10|. "Hijo querido a 7 años de tu partida al reino celestial , donde estás gozando de paz junto a Dios ". Tus padres, hermanos, hijos, abuelos, tíos y primos harán oficiar una misa a las 19 hs en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.