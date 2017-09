“Piki” Bader tuvo una buena actuación

Hoy 22:47 -

El ciclista juvenil “Piki” Bader compitió la clásica “JJ”, en su debut con los máximos competidores del país. “El ritmo fue intenso desde la bajada de bandera. Estoy atisfecho de saber que largamos casi 60 y terminamos menos de 20, entre tanta gente importante en un circuito callejero. El sábado, en la previa en la vuelta El Colorado - Quimilí, terminé en el puesto 14. Gracias a Dios me sentí muy bien y esto me da ritmo y roce para lo que se me viene’, dijo Bader.

“Agradezco a la Escuadra Marsan, a Luz y Fuerza, a la Subsecretaría de Deportes y toda la gente que ayudó para que yo pueda seguir en esto que me apasiona durante casi 6 años”.