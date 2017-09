Ya están los clasificados en las categorías formativas

Hoy 23:11 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Se jugó el fin de semana la última fecha del fútbol formativo, organizado por el Consejo Auxiliar de la liga Termense de Fútbol. Sebastián Legresti por el Sub 13; Villa Balnearia por el Sub 15 y La Costanera, Termas y Belgrano esperarán la gran final que jugarán con los ganadores de la liguillas.

Los resultados fueron: Sub 13: 25 de Mayo 1- Los Dorados 1, Legresti 3-Adela 1. Sub 15: Termas ganó puntos ante Sector El Alto. Sub 19: La Costanera 2-Los Dorados 0, San Martín 3-Villa Balnearia 0; Belgrano 3-Herrera El Alto 2 y 25 de Mayo ganó puntos a Argentino. Las posiciones quedaron así:

Sub 13: Legresti 28; Los Dorados 23; 25 de Mayo 15; La Costanera y Belgrano 10 y Adela 0. Los partidos que se jugarán son: Los Dorados vs. Belgrano y 25 de Mayo vs. La Costanera a un solo partido. Los ganadores jugarán la final de la Liguilla para determinar el rival de Legresti, por el título.

Sub 15: Villa Balnearia 17; Los Dorados 16 y Legresti 16; Termas 14; Belgrano 12; 25 de Mayo 11; Sector El Alto 8; La Costanera 6 y Adela 2. Los partidos a jugarse son: Legresti vs. Sector El Alto; Termas vs. La Costanera y Belgrano vs. 25 de Mayo; Villa Balnearia está clasificado para la gran final.

Sub 19: La Costanera 21; Termas 19; Belgrano 18; Los Dorados 14; San Martín 12; 25 de Mayo 11; Herrera El Alto 9; Villa Balnearia 7; Argentinos 5 y Adela 3. El fin de semana jugarán un partido suspendido entre Herrera El Alto y Termas, encuentro que definirá el primer puesto de esta categoría.