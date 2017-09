Fotos El padre Jorge Ramírez cumplirá 23 años de sacerdocio

27/09/2017 -

Este sábado se cumplirán 23 años de ordenación sacerdotal del padre Jorge Ramírez, párroco de la Iglesia San José del barrio Belgrano, y en agradecimiento a Dios y a la comunidad por todo lo experimentado en todos estos años de vida religiosa, oficiará una misa el viernes 29, a las 20 en el templo de Belgrano y Juncal, de la ciudad Capital.

Posteriormente compartirá una cena comunitaria con todos los amigos y sacerdotes que deseen acompañarlo en esta fecha tan especial. "En unos días más se van a cumplir 23 años de ese momento en el que fui consagrado sacerdote de Cristo.

Es un privilegio que ciertamente nunca merecí y que recibí por pura Gracia de Dios. Son muchos los que me animaron y sostuvieron en este camino, y por eso pido que me acompañen en la oración durante estos días, para no olvidarme de nadie.

Hoy quiero agradecer a Dios por mi papá y por mi mamá. Ellos, a su manera, me enseñaron a amar a Dios. No con teología ni teorías religiosas, sino con ejemplos de vida. De ellos aprendí lo que significa agradecer, el sacrificio por las personas que se ama, la solidaridad con los que menos tienen, la alegría de la amistad, la bondad y la cercanía con todos, sin distinción. Y aunque al principio no estuvieron de acuerdo con esta vocación, se convirtieron en mis más grandes colaboradores. Sé que desde el Cielo siguen conmigo", reflexionó el padre Ramírez, al recordar sus primeros pasos en la vida consagrada. Recordó que su ordenación sacerdotal fue el 30 de septiembre de 1994 en la Catedral Basílica, a cargo del obispo Manuel Guirao.

"Desde ese momento hasta el día de hoy, estuve siempre brindando servicio en distintas parroquias y funciones. Fue secretario canciller de la Diócesis de Santiago del Estero, párroco de la parroquia del Pilar, rector del Santuario de Mailín, y actualmente párroco de San José. Además acompañé a diferentes comunidades de forma provisional. Fui asesor regional y nacional de Pastoral de Juventud, asesor de la Catequesis y de la Renovación Carismática", recordó el padre Ramírez sobre sus años y las experiencias en la vida religiosa.